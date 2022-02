Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire) -- RSVI-301, ein neuer Arzneimittelkandidat auf Basis der miRNA-Technologie, beginnt Prozess für Technologieexport.RosVivo Therapeutics, Inc. (im Folgenden "RosVivo") hat bekannt gegeben, einen Materialtransfervertrag (MTA) mit einem der größten globalen Pharmaunternehmen, Eli Lilly and Company (im Folgenden "Eli Lilly") für die kommerzielle Entwicklung von Therapien gegen Diabetes und Fettleibigkeit unterzeichnet zu haben.Bei einem Materialtransfervertrag handelt es sich um einen Vertrag zur Lieferung von Kandidatensubstanzen an das andere Unternehmen, um die Wirksamkeit der Arzneimittelsubstanzen durch Experimente zu überprüfen und die (experimentellen) Forschungsergebnisse zu teilen. Der MTA gilt als erster Schritt im Prozess zum Technologieexport und zur Lizenzvergabe.Anhand umfangreicher Experimente mit Tiermodellen in der Vergangenheit hat RosVivo aussagekräftige und überzeugende Daten zur Wirksamkeit von RSVI-301 im Vergleich zu GLP-1-Rezeptoragonisten gesammelt. Der GLP-1-Rezeptoragonist gilt derzeit als der bahnbrechende Wirkstoff für die Behandlung von Diabetes und Fettleibigkeit auf dem Markt. Eli Lilly wird die Daten der Tierversuche überprüfen und anerkennen und durch den Materialtransfervertrag das Potenzial von RSVI-301 sicherstellen.Die RSVI-301-Pipeline von RosVivo ist der weltweit erste neue Arzneimittelkandidat seiner Klasse, mit dem Diabetes grundlegend behandelt werden kann, indem die Funktion der Betazellen wiederhergestellt wird, die Insulin, die Ursache von Diabetes, absondern, und gleichzeitig die Insulinresistenz gesenkt wird. Diabetes wird aktuell nicht von Grund auf behandelt, da Diabetes-Medikamente nur vorübergehend den Blutzucker senken. Darüber hinaus gilt RSVI-301 als idealer neuer Arzneimittelkandidat der nächsten Generation für die Behandlung von Diabetes mit weniger Nebenwirkungen, da es in Tierversuchen ausgezeichnete therapeutische Wirkungen auf Fettleibigkeit, Fettleber und Verdauungsstörungen gezeigt hat.Ein ranghoher Mitarbeiter von RosVivo erklärte: "Die Tatsache, dass eine Vereinbarung mit Eli Lilly, einem weltweit tätigen Diabetes-Behandlungsunternehmen, zustande gekommen ist, hat die Möglichkeit neuer Medikamentenkandidaten bewiesen und wir sind auch zuversichtlich, dass wir eine Lizenzierung erhalten werden." Weiter erklärte er: "Neben Eli Lilly erhielt RosVivo auch Aufmerksamkeit von Seiten anderer globaler Pharmaunternehmen für seine Kandidaten."Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1751400/RosVivo.jpgPressekontakt:Subin Park,+82-10-4844 7076Original-Content von: RosVivo Therapeutics, Inc., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/161583/5153861