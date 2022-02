STUTTGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Nachrichten":



"Der einzige Preis, den Europäer und Amerikaner noch hochtreiben können, ist der: Mit jedem Drehen an der Gewaltschraube isoliert sich Russland weiter in Europa. Mehr Länder, nicht weniger werden in die Nato wollen und sollten, wenn Russland so weitermacht, dort auch Aufnahme finden. Viele Europäer werden sich mehr und nicht weniger US-Soldaten auf ihrem Kontinent wünschen. Und Russland kann kein Energielieferant erster Wahl mehr sein. All das zeichnet sich ja schon seit Wochen ab. Was neben der nicht mehr auszuschließenden Katastrophe besonders schmerzt, ist die Erkenntnis, dass Sicherheit und Frieden in Europa zwar nicht gegen Russland zu organisieren sind, aber auch nicht mehr mit Russland - solange Putin regiert."