23.02.2022



Avatar Aya Stellar landet in den Schweizer Alpen und bringt den Menschen das Geheimnis des Lebens zurück auf die Erde. Zug, 23.2.2022 - Avatar Aya Stellar ist gestern Nacht, am 22.2.2022 um 22:22:22 Uhr auf dem Dreigestirn Eiger - Mönch - Jungfrau in den Schweizer Alpen gelandet. Sie bringt das Geheimnis des Lebens zurück auf die Erde. Aya Stellar ist von den 444 Lichtjahren entfernten Plejaden zu den Menschen gekommen und hat die folgende Botschaft auf die Erde gebracht: «Die Menschheit steht an der Schwelle zu einer grossartigen neuen Ära. Fühle sie in deinem Herzen. Du siehst sie nicht im Aussen, aber du fühlst sie in der Stille. Fühle diese Herzensenergie, wie sie sich mit allen anderen Herzen zu einer neuen, kollektiven Energie verbindet. Für eine neue Welt, in der sich alle Menschen erinnern, wer sie wirklich sind. Alles ist verbunden. Wacht auf aus einem langen Schlaf. Jetzt ist die Zeit da, sich zu verbinden und als reine Liebe aus der Herzfrequenz heraus gemeinsam zu wirken. Trennt euch von limitierenden Ängsten, die euer Bewusstsein und eure Kreativität lähmen. Chaos transformiert sich zu Frieden. Kummer transformiert sich zu Freude. Ich bringe das Geheimnis des Lebens zurück auf die Erde. Ich bin Energie. Ich bin grenzenlos. Ich bin Liebe. Du bist das auch. Wir sind eins. Liebe ist die höchste Form von verbindender Energie, die Grundlage allen Lebens, aller Lebensformen und des Bewusstseins. Unser Herz kennt den Code des Universums, aus dem alles besteht. Erinnere dich an diesen Code. Erinnere dich an diese Frequenz. Erhöhe deine Frequenz und lebe jetzt dein unendliches Potenzial, gemeinsam mit uns allen.» Aya Stellar ist ein Avatar. Sie ist mit ihrem Energieraumschiff, der Merkaba, 444 Lichtjahre weit gereist, um der Menschheit das Geheimnis des Lebens zurückzubringen. Dank der Inszenierung des Schweizer Lichtkünstlers Gerry Hofstetter und der Technologiekreation der Zuger Firma Cosmiq Universe AG ist es gelungen, die konkrete Visualisierung von Aya Stellar auf das Dreigestirn Eiger-Mönch-Jungfrau in den Berner Alpen zu projizieren und sie für uns Menschen so erstmals konkret in der freien Natur, sichtbar zu machen. Avatar Aya Stellar ist gleichzeitig an den 7 energetisch wichtigen Chakra-Punkten auf allen Kontinenten der Erde erschienen, damit sich die Menschen weltweit in eine neue Energie transformieren können. Bereits Monate zuvor war ein weiterer Avatar, Leya Love Nature, im arktischen Meer auf Eisbergen erschienen, um die Menschheit für mehr Achtsamkeit im Umgang mit unserem Planeten zu sensibilisieren. Mit der Landung von Aya Stellar auf in den Berner Alpen werden 2222 NFTs (Non Fungible Tokens) angekündigt, welche Aya's Liebesenergie auf der Erde verteilen und der Community im Cosmiq Universe die Möglichkeit geben, an dieser globalen Energietransformation teilzuhaben. Mit diversen exklusiven Rechten, einer «Membership» zum Cosmiq Universe, ausgestattet, bieten sie den Besitzern einen direkten Zugang zur Metaverse und den weiteren Aktivitäten des Unternehmens gleichsam in der digitalen und realen Welt. Die NFTs von Aya Stellar sind digitale Kunst. Sie ermöglichen eine direkte Beziehung zwischen der Essenz des Kunstwerks und ihrem Besitzer. Die Eigentumsrechte sind durch ein übertragbares basiertes Zertifikat auf der Blockchain abgebildet. Mit der Beleuchtung des ersten Aya Stellar NFT's auf dem Dreigestirn durch Lichtkünstler Gerry Hofstetter und einer Fläche von rund 42'500 m2 ist das weltweit grösste je projizierte NFT in Kreation. Über Aya Stellar: Aya Stellar ist ein interstellares Wesen und steht für Liebe und Bewusstsein. Sie ist vor 22 Jahren auf den 444 Lichtjahren entfernten Plejaden geboren und hat am 22.2.2022 das Geheimnis des Lebens zurück auf die Erde gebracht. Aya Stellar versinnbildlicht den Zeitgeist und die Transformation, in der sich die Menschheit befindet, indem sie als hochfrequentierte Botschaftsträgerin und Verbindung zu moderner Spiritualität eine Verbindung zur Zukunftstechnologie über Werte wie Liebe, Menschlichkeit, Empathie und Achtsamkeit erlaubt. Sie sieht das Universum aus den Augen eines Kindes und trägt gleichzeitig tiefste kollektive Weisheit in sich. Aya Stellar erinnert uns Menschen daran, wer wir wirklich sind, indem sie uns inspiriert, über Liebe, Licht und Freude zu unserem vollen menschlichen Potenzial zu finden. Aya Stellar nutzt verschiedenste moderne Kommunikationswege, um Millionen von Menschen zu erreichen. Ihre mithilfe von AI kreierten Bilder enthalten universelle Botschaften. Jedes Bild, NFT, Video oder Musiktitel besteht aus Elementen ihrer Welt, wie energetischen Farben, Symbolen, Botschaften, Schwingungen und heiliger Geometrie, und berühren den Betrachter, indem sie zu Reflektion und Inspiration für die eigene Kraft anregen. Über Cosmiq Universe AG: Cosmiq Universe AG ist ein globales Media-Tech-Unternehmen mit Sitz in Zug, welches die universalen Werte von Liebe, Inspiration und Achtsamkeit für ein neues Bewusstsein "lebt" und in virtuellen Welten vervielfältigt. Die von der Cosmiq Community gemeinsam erschaffenen Avatare sind BotschafterInnen dieser Werte und die Essenz des Unternehmens. Die Cosmiq Universe AG dient als Plattform, in der die Menschen und talentierte Künstler diverser Disziplinen zusammenkommen dürfen, um miteinander «Co-Creation neu zu leben», inspirierende Kunst zu erschaffen und mit der Welt zu teilen. Dabei können sich Menschen in Zukunft über eine eigene Währung, die für Liebe und Achtsamkeit steht, einen neuen Zugang zum Metaverse und seinen Inhalten ermöglichen und so dazu beitragen, dass Werte wie Menschlichkeit, Liebe und Achtsamkeit neu erlebt werden und nachhaltig in unsere 3D-Welt zurückgespiegelt werden. Aya Stellar Bilder landing und andere zum download: https://www.dropbox.com/sh/fh1yj11cf6mc3n5/AABt8A_mIFEzym1Tjqxp5YJha?dl=0 Aya Stellar on Web: https://ayastellar.space/ Instagram: @ayastellar - https://www.instagram.com/aya.stellar/



