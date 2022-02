Angesichts der eskalierenden Ukraine-Krise ist die Zukunft von Gazproms Gaspipeline Nord Stream 2 zwischen Russland und Deutschland ungewiss. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hält es für möglich, dass die Pipeline nie in Betrieb gehen wird. "Jetzt jedenfalls ist das eine Situation, in der niemand darauf wetten sollte", sagte er am Dienstag in der ARD.Er fügte noch hinzu: "Da sind wir jetzt erstmal weit von entfernt." Ähnlich äußerte sich der SPD-Politiker zu dieser Frage auch im ZDF. Nach Ansicht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...