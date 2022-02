DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

EUROWINGS - Die Kabinengewerkschaft UFO fürchtet Nachteile für Beschäftigte der Lufthansa-Tochter Eurowings Europe, die im laufenden Jahr von Österreich nach Malta verlegt werden soll. Insbesondere am Standort München deute vieles auf eine Betriebsschließung hin, kritisierte die Gewerkschaft am Dienstag in Mörfelden-Walldorf bei Frankfurt. "Die Mitarbeitenden befürchten, im hochproduktiven Sommer noch einmal alles geben und danach gehen zu müssen", erklärte UFO-Tarifreferent Maximilian Kampka. (Handelsblatt)

WÜRTH - Der Würth-Konzernchef Robert Friedmann setzt die Konkurrenz mit neuem Innovationszentrum für 70 Millionen Euro unter Druck. Es kann Naturereignisse simulieren und Belastungstests durchführen. "Wir setzen noch stärker auf innovative Produkte, mit denen wir uns von der Konkurrenz differenzieren können", sagte Friedmann dem Handelsblatt. "Wir wollen systematische Lösungen anbieten, die unseren Kunden Zeit und damit Kosten sparen." Gemeint sind Innovationen wie die Spezialdübel zur Instandsetzung von Brücken. Oder Holzschrauben, die sich schneller eindrehen lassen und für deren Mehrwert Kunden bereitwillig höhere Preise zahlen. (Handelsblatt)

SPARKASSEN - Die deutschen Sparkassen vollziehen einen Schwenk im Umgang mit umstrittenen Zahlungen aus Prämiensparverträgen. Immer mehr Sparkassen zeigen sich zumindest offen dafür, Kundinnen und Kunden unter Umständen Zinsen aus den lang laufenden Sparverträgen nachzuzahlen. Nach den Sparkassen aus Baden-Württemberg signalisieren die öffentlich-rechtlichen Kreditinstitute aus Ostdeutschland und aus Bayern Bereitschaft zu Vergleichen. So empfiehlt der Ostdeutsche Sparkassenverband (OSV), auf Kunden zuzugehen. (Handelsblatt)

TEAMBANK - Die Teambank hat sich im vergangenen Jahr dem allgemeinen Abwärtstrend bei Ratenkrediten entziehen können. Wie Vorstandschef Frank Mühlbauer der Börsen-Zeitung sagte, legte der Kreditbestand um 1,7 Prozent auf knapp 9 Milliarden Euro zu. Der Ratenkreditmarkt in Deutschland schrumpfte zugleich um 1,1 Prozent, auch in Österreich gab es ein kleines Minus. Wegen zusätzlicher Investitionen in IT und Data Analytics blieb indes das Ergebnis vor Steuern mit 151,3 Millionen Euro um 1,5 Prozent hinter dem Vorjahr zurück. (Börsen-Zeitung)

SCHLOSS WACHENHEIM - Der börsennotierte Hersteller von "Faber"-Sekt und anderen Schaum- und Perlweinen, hat den Umsatz im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2021/22 um ein Zehntel und das operative Ergebnis um ein Fünftel gesteigert. Das Geschäft im ersten Semester ist wegen der Weihnachtsfeiertage und vor allem Silvester das bei weitem wichtigere für den Sektproduzenten. Die Prognosen für das Gesamtjahr wurden angehoben. (Börsen-Zeitung)

GORILLAS - Der in Berlin gegründete Lebensmittel-Schnelllieferdienst Gorillas hat seinen Hauptsitz nach Amsterdam verlegt. Das geht aus einem Eintrag der niederländischen Handelskammer hervor. Dort werden das seit 2020 tätige Unternehmen als Holdinggesellschaft und Firmenchef Kagan Sümer als Direktor geführt. Gorillas plante den Schritt offenbar schon seit November. (FAZ)

