BUNDESREGIERUNG - Wenige Monate nach dem Start der neuen Bundesregierung, die SPD, Grüne und FDP als "Fortschrittskoalition" titulierten, beginnen die Konflikte. Bei unterschiedlichen Themen wie dem Breitbandausbau, der Impfpflicht oder der Energieversorgung herrscht Uneinigkeit - vor allem zwischen FDP und Grünen. Neben inhaltlichen Divergenzen ist die Kommunikation nach außen ein großes Streitthema in der Koalition. "Die Flitterwochen sind vorbei", sagte ein Grünenpolitiker dem Handelsblatt. Und mit den Haushaltsverhandlungen ist der nächste Konflikt der Koalitionäre absehbar. In der Kritik steht vor allem die FDP. (Handelsblatt)

MINDESTLOHN - Kurz vor der Entscheidung im Bundeskabinett hat Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) seinen Gesetzesentwurf zum höheren Mindestlohn und zu Minijobs entschärft. Nach einer Intervention der FDP strich Heil Passagen für strengere Regeln zur Aufzeichnung der Arbeitszeit von Beschäftigten aus dem Entwurf. Diese sollte nach den bisherigen Plänen täglich digital und "manipulationssicher" dokumentiert werden. "Die elektronische Arbeitszeiterfassung ist in der Praxis nicht umzusetzen", sagte der arbeitsmarkt- und sozialpolitische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion, Pascal Kober. (Süddeutsche Zeitung)

NAHVERKEHR - Vor einer Sondersitzung der Verkehrsministerkonferenz an diesem Mittwoch haben die Länder ihre Forderung nach mehr Geld für den öffentlichen Nahverkehr (ÖPNV) erneuert. "Für die Erreichung der Klimaschutzziele brauchen wir jetzt einen besseren ÖPNV - und der muss finanziert werden", sagte die Bremer Mobilitätssenatorin und Vorsitzende der Verkehrsministerkonferenz, Maike Schaefer (Grüne). Der Bund müsse die sogenannten Regionalisierungsmittel um jährlich mindestens 1,5 Milliarden Euro aufstocken. 2021 hatte der Bund inklusive einer einmaligen Unterstützung zur Abfederung von Corona-Schäden rund 10,3 Milliarden Euro an die Länder überwiesen. (Funke-Mediengruppe)

CYBERANGRIFFE - Der Verfassungsschutz warnt angesichts der aktuellen Spannungen im Ukraine-Konflikt vor massiven russischen Cyberangriffen auf deutsche Ziele. Die Verfassungsschutzbehörden in den Bundesländern hätten deshalb bereits in der vergangenen Woche im Rahmen des Wirtschaftsschutzes, aber auch besonders bezogen auf die Kritische Infrastruktur "nachdrücklich" empfohlen, Schutzmaßnahmen in der eigenen IT-Infrastruktur zu verstärken, sagte der Präsident des Thüringer Verfassungsschutzes, Stephan Kramer. (Handelsblatt)

ZAHLUNGSSYSTEM EPI - Der Aufbau eines neuen EU-Zahlungssystems (EPI) droht zu scheitern. Die DZ Bank sagte ihre Teilnahme an dem Prestigeprojekt am Dienstag endgültig ab, wie zwei mit dem Thema vertraute Personen dem Handelsblatt sagten. Das genossenschaftliche Spitzeninstitut wollte sich dazu nicht äußern. Die Absage ist ein herber Rückschlag für EPI, schließlich machen die genossenschaftlichen Finanzinstitute rund ein Drittel des deutschen Bankensektors aus. Nach dem Rückzug der DZ Bank ist höchst ungewiss, ob EPI überhaupt aufgebaut wird. (Handelsblatt)

ESMA - Die ESMA lehnt die Forderung der deutschen Fondsbranche ab, zu den Kernzielen der EU-Wertpapieraufsicht neben Anlegerschutz, ordnungsgemäßen Märkten und Finanzstabilität auch die Wettbewerbsfähigkeit der Finanzunternehmen zu zählen. Letztlich hätten dies die Mitgesetzgeber zu entscheiden, sagt Chair Verena Ross im Interview der Börsen-Zeitung: "Meine persönliche Meinung ist, dass es ein Risiko gibt, dass ein explizites Wettbewerbsziel eine Imbalance zwischen den verschiedenen und potenziell miteinander konfligierenden Zielen schaffen würde." (Börsen-Zeitung)

OST-AUSSCHUSS - Nach der Eskalation im Russland-Ukraine-Konflikt werden sich deutsche Spitzenmanager nicht mit Wladimir Putin treffen. Ein für Anfang März vom Ost-Ausschuss der deutschen Wirtschaft geplantes Videotelefonat hat der Lobbyverband abgesagt, laut Antwort auf die Anfrage des Handelsblatts "aus Termingründen". Der Ost-Ausschuss organisiert einmal im Jahr ein Unternehmergespräch mit Russlands Präsidenten, um Fragen in den Wirtschaftsbeziehungen anzusprechen. 2021 fiel das Treffen aufgrund der Pandemie aus, nun wegen der Konfliktlage. (Handelsblatt)

DATA ACT - Ein EU-Gesetz soll erstmals regeln, wer unter welchen Bedingungen Daten nutzen darf. Ist es der Hersteller eines Geräts? Oder ist es ihr Besitzer? Der "Data Act", den die EU-Kommission an diesem Mittwoch vorstellen wird und der dem Handelsblatt bereits vorliegt, beantwortet diese Frage deutlich: Wer ein Gerät kauft, hat auch Anspruch darauf, die Daten zu nutzen, die er damit erzeugt. Was sich selbstverständlich anhört, ist bislang nicht der Fall. Die Datensätze, die ein modernes Auto ständig erzeugt, sind oft nur dem Hersteller zugänglich. (Handelsblatt)

