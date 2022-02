DGAP-News: INDUS Holding AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis

INDUS Holding AG: Vorläufige Zahlen von INDUS: Erfolgreich auf dem Weg zur Normalität



23.02.2022 / 07:28

Vorläufige Zahlen von INDUS: Erfolgreich auf dem Weg zur Normalität Umsatz und EBIT deutlich gestiegen

Ergebniszuwachs aus allen fünf Segmenten - drei Segmente übertreffen Erwartungen Bergisch Gladbach, 23. Februar 2022 - Das Portfolio der INDUS Holding AG hat in einem schwierigen Umfeld im Geschäftsjahr 2021 seine Stärken zeigen können: Nach den vorläufigen noch ungeprüften Zahlen steigerten die Beteiligungsunternehmen den Umsatz um rund 12 % auf 1,74 Mrd. EUR (Vorjahr: 1,56 Mrd. EUR). Das EBIT wuchs um mehr als das Vierfache auf rund 115 Mio. EUR (Vorjahr: 25,1 Mio. EUR). Die EBIT-Marge stieg im Vorjahresvergleich von 1,6 % auf 6,6 %. Zu dieser guten Ergebnisentwicklung haben alle Segmente beigetragen, drei der fünf Segmente legten mehr als erwartet zu. Damit liegen Umsatz und operatives Ergebnis (EBIT) wieder annähernd auf dem Vor-Corona-Niveau. "Das ist eine sehr gute Ausgangslage auf unserem Weg zur gewünschten Normalität", sagt Dr. Johannes Schmidt, Vorstandsvorsitzender der INDUS-Gruppe. "Nach der wirtschaftlichen Dynamik im ersten Halbjahr 2021 gab es im dritten Quartal einen konjunkturellen Rücksetzer. In der zweiten Hälfte des vierten Quartals waren unsere Beteiligungen dann wieder stärker unterwegs als erwartet." Das wachsende Geschäft hat im Laufe des Jahres zu dem erwarteten Aufbau des Working Capital geführt. Die Unternehmen haben sich dabei teilweise auch mit einem höheren Vorratsbestand gegen erwartete Preissteigerungen und Rohstoffverknappungen abgesichert. Der operative Cashflow ist dementsprechend mit rund 136 Mio. EUR niedriger als im Vorjahr (174,4 Mio. EUR). Auf Gesamtjahressicht sehr erfreulich entwickelt haben sich die Segmente Bau / Infrastruktur, Maschinen- und Anlagenbau sowie Metalltechnik. Die Beteiligungen in diesen drei Segmenten konnten Umsatz und operatives Ergebnis (EBIT) trotz Lieferengpässen und stark steigenden Materialpreisen deutlich erhöhen. Das Segment Medizin- und Gesundheitstechnik hat sich moderat entwickelt. Die Automobilindustrie befindet sich in einer tiefgreifenden Transformation. Die Beteiligungen in diesem Segment benötigen Zeit für diesen Prozess. Schmidt: "Wir arbeiten weiterhin daran, das Gewicht des Segments Fahrzeugtechnik im INDUS-Portfolio zu reduzieren. Das zeigt auch der Verkauf der WIESAUPLAST-Gruppe zum Jahresende 2021."

INDUS hat im Jahr 2021 rund 143 Mio. EUR in das Portfolio investiert. Neben Sachinvestitionen kaufte die Gruppe Hidden Champions wie JST und WIRUS auf Portfolioebene, FLACO als Ergänzungsakquisition sowie 35 % der Anteile an der TECALEMIT INC. zur Erlangung der Kontrollmehrheit. Darüber hinaus konnte INDUS im Dezember 2021 den Kaufvertrag für den Erwerb von HEIBER + SCHRÖDER unterzeichnen. Trotz der hohen Gesamtinvestitionen, die durch die Kapitalerhöhung vom März 2021 unter Beibehaltung der stabilen Bilanzrelationen ermöglicht wurden, konnte die INDUS-Gruppe die Nettoverschuldung reduzieren. Die Entschuldungsdauer, das Verhältnis aus Nettoverschuldung und EBITDA, lag am Jahresende wieder innerhalb des Zielkorridors von 2,0 bis 2,5 Jahren. Die Eigenkapitalquote stieg deutlich über die Zielmarke von 40 %. Der vollständige Abschluss des Geschäftsjahres 2021 einschließlich der Prognose für das Geschäftsjahr 2022 wird am 23. März 2022 auf der Webseite der Gesellschaft veröffentlicht.

Über die INDUS Holding AG: Die 1989 gegründete INDUS Holding AG mit Sitz in Bergisch Gladbach ist eine mittelständische Beteiligungsgesellschaft, die sich auf die langfristige Entwicklung ihrer Portfoliounternehmen konzentriert. Der Branchenfokus umfasst Bau/Infrastruktur, Fahrzeugtechnik, Maschinen- und Anlagenbau, Medizin-/Gesundheitstechnik sowie Metalltechnik. Als ein führender Spezialist für nachhaltige Unternehmensentwicklung legt INDUS großen Wert auf die operative Eigenverantwortung der aktuell 46 Beteiligungen. Seit 1995 ist die Mittelstandsholding im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet (DE0006200108) und erwirtschaftete 2021 einen Umsatz von vss. rund 1,74 Mrd. EUR. Mehr Informationen zu INDUS unter www.indus.de.

