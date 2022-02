DJ Valora Gruppe auf Erholungskurs: EBIT 2021 von CHF 30.3 Mio., Reingewinn zurück in der Gewinnzone, vorgeschlagene Ausschüttung von CHF 3 pro Aktie und Zuversicht für 2022

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR . Valora verfügt mit ihrer Foodvenience-Strategie über ein hohes Wertschöpfungspotenzial und bestätigttrotz Omikron-Beeinträchtigungen Anfang Jahr ihren Ausblick von CHF 70 Mio. (+/- 10%) für das EBIT 2022 ebenso wieihre längerfristige Zielsetzung. . Im Geschäftsjahr 2021 erwirtschaftete die Gruppe ein EBIT von CHF 30.3 Mio. Dies entsprach ihrer Guidanceund übertraf das Vorjahresniveau um +115.5%. Gleichzeitig kehrte die Valora Gruppe mit einem Reingewinn von CHF 8.3Mio. (GJ 2020: CHF -6.2 Mio.) in die Gewinnzone zurück. . Insgesamt stieg der Nettoumsatzerlös der Gruppe um +3.1%, während der Aussenumsatz im Vergleich zu 2020stabil blieb. Ab März 2021 sorgten die Impffortschritte und die Lockerung der behördlichen Coronaverfügungen füreine zunehmende Erholung. So stieg der Nettoumsatzerlös in der Kategorie Food im zweiten Halbjahr 2021 fast aufsein Vorkrisenniveau von 2019 (-5%). . Valora verzeichnete 2021 einen Free Cashflow von CHF 25.1 Mio. und unterstreicht mit einer verbessertenEigenkapitalquote von 51.0% (2020: 47.3%) und einer Leverage Ratio von 2.2x EBITDA (2020: 2.5x) erneut ihre starkeBilanz. . Bei der Umsetzung ihrer Foodvenience-Strategie machte Valora bedeutende Fortschritte mit der Übernahmevon Back-Factory, der Verdopplung des Schweizer Tankstellengeschäfts, der Ausweitung ihres 24/7-Angebots und demWachstum des B2B-Laugengeschäfts insbesondere in den USA. . Im Kontext ihrer ESG-Initiativen wird Valora die CO[2]-Emissionen in ihrem Scope 1 und 2 bis 2025halbieren und stellt dafür 2022 auf 100% erneuerbaren Strom um. . Als Zeichen der Zuversicht wird der Generalversammlung der Valora Holding AG vorgeschlagen, insgesamt CHF3 brutto pro dividendenberechtigte Aktie auszuschütten. Der derzeitige Vizepräsident Sascha Zahnd stellt sich zurWahl als neuer Präsident des Verwaltungsrats und damit als Nachfolger von Franz Julen.

Valora ist auch nach zwei Jahren Pandemie im Hinblick auf ihre Bilanz und ihr Geschäft stark positioniert. Auf der Grundlage ihrer Geschäftsentwicklung im zweiten Halbjahr 2021 zeigt sich die Gruppe vom hohen Wertschöpfungspotenzial ihrer Foodvenience-Strategie überzeugt und investiert weiter in deren Umsetzung.

Auf Erholungskurs - EBIT 2021 trotz Omikron in der Mitte der Guidance Mit einem EBIT von CHF 30.3 Mio. beendete die Valora Gruppe das Geschäftsjahr 2021 in der Mitte der noch vor der Omikron-Welle kommunizierten Guidance. Dies entspricht einem Anstieg von +115.5% oder CHF +16.2 Mio. gegenüber dem Vorjahr. Obwohl die Pandemie im Jahr 2021 das Geschäft von Valora noch beeinträchtigte, sorgten die Impffortschritte und die Lockerungen der behördlichen Verfügungen ab März für eine zunehmende Erholung. Im zweiten Halbjahr setzte sich die Erholung vor allem in der Kategorie Food fort und erreichte im September bzw. Oktober einen Höhepunkt.

Lag der Nettoumsatzerlös in der Food-Kategorie im ersten Halbjahr noch um -26% unter seinem Vorkrisenniveau von 2019, so erholte er sich im zweiten Halbjahr 2021 auf -5%. Den ausgeprägtesten Nachholeffekt verzeichnete Valora in der Division Food Service, die dank einer erheblichen operativen Hebelwirkung auf die Profitabilität erstmals wieder ein deutlich positives EBIT erzielte. Infolgedessen erholte sich die EBITDA-Marge von Food Service im zweiten Halbjahr 2021 auf 76% ihres Vorkrisenniveaus.

Michael Mueller, CEO der Valora Gruppe, sagt: «Die Division Retail hat sich während der gesamten Coronakrise als sehr resilient erwiesen und die Division Food Service bewies im zweiten Halbjahr 2021 ihre Fähigkeit, die Profitabilität im Zuge einer zunehmenden Umsatzerholung deutlich zu steigern - auch wenn die Kundenfrequenzen noch unter den coronabedingten Beschränkungen litten. Gleichzeitig verfügen wir über weiteres Potenzial, das wir ausschöpfen können - sowohl in Bezug auf das Wachstum des B2B- und B2C-Geschäfts als auch auf Synergien aus der Übernahme von Back-Factory, die wir im November 2021 abgeschlossenen haben.»

Höhere Bruttogewinnmarge im Jahr 2021 dank stärkerer Steigerung des Food-Umsatzes Im gesamten Geschäftsjahr 2021 stieg der Nettoumsatzerlös von Valora um +3.1% auf CHF 1'749.6 Mio. (GJ 2020: CHF 1'697.4 Mio.), während sich der Aussenumsatz mit CHF 2'230.1 Mio. (GJ 2020: CHF 2'233.3 Mio.) kaum veränderte. Berücksichtigt sind dabei auch die zwei gegenüber 2020 zusätzlich durch Corona beeinträchtigten Monate Januar und Februar. Von März bis Dezember - dem vergleichbaren Zeitraum, der in beiden Jahren von der Coronakrise betroffen war - betrug das Wachstum im Vorjahresvergleich +8.9% bzw. +6.0%, während der Umsatz der Kategorie Food in diesem Zeitraum noch stärker um +22.7% bzw. +18.1% zulegte.

Insbesondere dank des gesteigerten Umsatzanteils der Kategorie Food erhöhte sich die Bruttogewinnmarge im Geschäftsjahr 2021 um +0.8 Prozentpunkte von 43.8% auf 44.6%. Der Bruttogewinn stieg von CHF 743.3 Mio. auf CHF 780.2 Mio.

Fortsetzung des disziplinierten und flexiblen Kostenmanagements Valora setzte ihr diszipliniertes und flexibles Kostenmanagement in allen Geschäftsbereichen fort. Gleichzeitig unterstützte sie ihre Franchise- und Agenturpartner weiterhin dabei, wirtschaftlich tragfähig zu bleiben. Die Gruppe nahm Kurzarbeitsprogramme in Anspruch und erhielt zusätzliche staatliche Corona-Unterstützungsbeiträge. Der Betrag der gesamten erhaltenen Unterstützung war jedoch vergleichsweise tiefer als im Jahr 2020. Insbesondere die Beiträge aus coronabedingten Mietkonzessionen fielen 2021 niedriger aus. Weil die operative Effizienz weiter verbessert werden konnte, blieb die Kostenquote relativ stabil bei -42.9% (GJ 2020: -43.0%), auch wenn für digitale Innovationen sowie Mergers & Acquisitions mehr ausgegeben wurde. Verglichen mit dem Vorkrisenniveau von 2019 wurden 55% des Bruttogewinnrückgangs durch niedrigere Kosten ausgeglichen.

Zurück zu einem positiven Reingewinn der Gruppe Das EBIT der Gruppe belief sich im Geschäftsjahr 2021 auf CHF 30.3 Mio. (GJ 2020: CHF 14.1 Mio.), ein Anstieg von +115.5% gegenüber dem Vorjahr. Nach einem Verlust von CHF -6.2 Mio. im Vorjahr kehrte die Valora Gruppe mit einem Reingewinn von CHF 8.3 Mio. wieder in die Gewinnzone zurück. Ein solides EBITDA sowie ein fokussiertes Cashmanagement im Hinblick auf das Net Working Capital und die Investitionen ermöglichten einen Free Cashflow von CHF 25.1 Mio. (GJ 2020: CHF 38.1 Mio.).

Starke Bilanz und solide Leverage Ratio Die Gruppe unterstreicht erneut ihre starke Bilanz. So verbesserte sich die Eigenkapitalquote vor Mietverbindlichkeiten auf 51.0% (31. Dezember 2020: 47.3%) und die Nettoverschuldung blieb mit CHF 209.3 Mio. in etwa stabil (31. Dezember 2020: CHF 211.8 Mio.). Für dieses Resultat förderlich war auch, dass die Dividende für das Geschäftsjahr 2020 ausgesetzt worden war. Infolgedessen belief sich die Leverage Ratio auf 2.2x EBITDA. Sie blieb dabei unter ihrem Vorjahresniveau (2020: 2.5x) und deutlich unter der im «Leverage Ratio Covenant» festgelegten Obergrenze des Syndikatskredits der Gruppe. Die zusätzliche Verschuldungskapazität aus der im November 2020 durchgeführten Kapitalerhöhung der Gruppe um CHF 70 Mio. steht weiterhin in voller Höhe für strategische Projekte zur Verfügung.

Foodvenience-Geschäft mit mehr Food, mehr Convenience und ausgedehnter Angebotsverfügbarkeit Neben ihrer Geschäftsentwicklung forcierte Valora im Jahr 2021 die Umsetzung ihrer Foodvenience-Strategie. Der grösste Schritt war die Übernahme des deutschen Snack-Spezialisten Back-Factory. Durch die Erweiterung ihres Verkaufsnetzes um die rund 80 Verkaufsstellen von Back-Factory konnte Valora ihre Präsenz in Innenstädten weiter ausbauen und die Einkaufskraft ihrer deutschen Food-Service-Plattform steigern. Zudem zählt Valora nun verglichen mit dem Vorkrisenniveau zu den fünf grössten deutschen Gastro-Unternehmen (bisher Top-10 gemäss der Zeitschrift foodservice 4/ 2020). Seit der Erstkonsolidierung mit den Gruppenergebnissen im November 2021 leistete Back-Factory bereits einen kleinen positiven EBIT-Beitrag, der aber durch Transaktionskosten aufgewogen wurde.

Ein weiterer Meilenstein wurde mit der Partnerschaft mit der Tankstellenbetreiberin Moveri in der Schweiz erreicht. Zusammen mit der Übernahme von Back-Factory schafft sie erhebliches Synergiepotenzial im Betrieb, verschafft Valora weiteren Zugang zu attraktiven Convenience-Standorten und steigert den Anteil an margenstärkerem Food im Kategorienmix der Gruppe. Ab dem 1. Januar 2022 übernimmt Valora 39 Tankstellenshops von Moveri. Dadurch wird sich ihr Schweizer Tankstellennetz gemessen an der Anzahl der Shops und deren Nettoumsatzerlösen fast verdoppeln. Mit der Umstellung der Shops auf das avec Format wird das gesamte avec Netz auf rund 300 Verkaufsstellen (nach Abschluss des SBB-Rollouts) anwachsen.

