STEMMER IMAGING liefert für 2021 vorläufige Umsatz- und Ergebniszahlen deutlich über Vorkrisenniveau ab - Umsatzwachstum 26,1 % über Vorjahr auf EUR 130,1 Mio. EUR (Vorjahr vglb.: EUR 103,1 Mio.) sowie 9,7 % gegenüber 2019 (2019 vglb.: EUR 118,6 Mio.) - EBITDA-Anstieg um 140,6 % auf EUR 17,4 Mio. (Vorjahr vglb.: EUR 7,2 Mio.) sowie um 61,0 % gegenüber 2019 (2019 vglb.: EUR 10,8 Mio.); EBITDA-Marge bei 13,3 % - STEMMER IMAGING stellt ab Geschäftsjahr 2021 Bilanzierungsmethode für den Handel mit Standardsoftwarelizenzen um

Puchheim, 23. Februar 2022 - Die STEMMER IMAGING AG (ISIN DE000A2G9MZ9 / WKN A2G9MZ) veröffentlicht heute vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2021. Nach vorläufigem Stand der Prüfung erwirtschaftete die Gesellschaft sowohl beim Umsatz als auch beim EBITDA Rekordwerte. Der Umsatz stieg um 26,1 % auf EUR 130,1 Mio. gegenüber dem Vorjahr (2020 vglb.: EUR 103,1 Mio.) und um 9,7 % gegenüber 2019 (2019 vglb.: EUR 118,6 Mio.). Das EBITDA konnte gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 140,6 % auf EUR 17,4 Mio. gesteigert werden und übertraf mit einem Anstieg um 61,0 % ebenso das Ergebnis aus dem Geschäftsjahr 2019 deutlich. Dies entspricht einer EBITDA-Marge von 13,3 % gegenüber 7,0 % im Vorjahr und 9,1 % im Jahr 2019. Die STEMMER IMAGING AG wird im Jahres- und Konzernabschluss für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021 ihre Bilanzierungsmethode beim Handel mit Standardsoftwarelizenzen umstellen, die auf eine zwischenzeitlich erfolgte Konkretisierung der International Financial Reporting Standards (IFRS) zurückgeht. Nach dieser Neubewertung klassifiziert STEMMER IMAGING die vorgenannten Umsätze als Agent und weist sie daher im Umsatz nur noch in Höhe der erzielten Bruttomarge aus. Durch die Neubewertung erhöht sich das Umsatzwachstum somit um 0,3 Prozentpunkte gegenüber der bisherigen Bewertung. Bei der EBITDA-Marge ergibt sich ein positiver Effekt von 0,2 Prozentpunkten gegenüber der bisherigen Bewertungsmethode. Die Erträge (EBITDA, EBIT und EBT) der STEMMER IMAGING AG bleiben von der Neubewertung unberührt. Neue Bewertung Bisherige Bewertung Kennzahlen 1.1.2021-31.12.2021 1.1.2020-31.12.2020 1.1.2019-31.12.2019 1.1.2021-31.12.2021 1.1.2020-31.12.2020 1.1.2019-31.12.2019 Umsatz in Mio. EUR 130,1 103,1 118,6 132,3 105,2 120,6 EBITDA* in Mio. EUR 17,4 7,2 10,8 17,4 7,2 10,8 EBITDA-Marge* in % 13,3 7,0 9,1 13,1 6,9 8,9 *Beträge 2019 normalisiert STEMMER IMAGING übertrifft die nach der bisherigen Bewertungsmethode abgegebene Prognosebandbreite am oberen Ende von EUR 123-131 Mio. mit einem Umsatz von EUR 132,3 Mio. und überschreitet beim EBITDA die auf EUR 16,3-17,0 Mio. angehobene Spanne mit einem EBITDA von EUR 17,4 Mio. Die äußerst positive Umsatz- und Ergebnisentwicklung über die ersten drei Quartale hat sich für STEMMER IMAGING auch im vierten Quartal des abgelaufenen Geschäftsjahres fortgesetzt. Das Unternehmen konnte im Jahresverlauf seine Position in strategischen Wachstumsmärkten weiter ausbauen. Gestützt wurde das Rekordergebnis nicht nur durch eine starke Marktdynamik, sondern auch durch wichtige Erfolge in strategischen Endmärkten wie beispielsweise E-Mobilität und Sport & Entertaiment. Darüber hinaus konnte STEMMER IMAGING trotz der globalen Lieferengpässe seine fokussierte Aufstellung für sich nutzen und positiv in Umsatz- und Ergebniseffekte umsetzen. Mit den heute vorgelegten vorläufigen Zahlen weist STEMMER IMAGING nicht nur ein starkes Wachstum im Vergleich zum Vorjahr auf, sondern liefert Umsatz- und Ergebniszahlen auch deutlich über dem Vorkrisenjahr 2019 ab. Für das laufende Geschäftsjahr 2022 erwartet das Unternehmen beim Umsatz erneut zweistellige Wachstumszahlen und beim Konzern-EBITDA einen Anstieg auf über EUR 20 Mio. Die in dieser Mitteilung bekannt gegebenen Zahlen sind vorläufig und ungeprüft. Das endgültige Finanzergebnis für das Geschäftsjahr 2021 wird die STEMMER IMAGING AG am 31. März 2022 veröffentlichen.

STEMMER IMAGING ist ein international führender Anbieter von Bildverarbeitungstechnologie. Mit erfahrenen Spezialisten in Europa und Lateinamerika bietet das Unternehmen innovative Bildverarbeitungslösungen, umfassendes Know-how und hervorragenden Kundenservice. Kunden schätzen STEMMER IMAGING als zuverlässigen Partner für maßgeschneiderte Lösungen. Dazu gehören Komponenten, die auf Wunsch vorkonfiguriert werden, Subsysteme, die den Zeit- und Arbeitsaufwand bei der Integration vertikaler Anwendungen reduzieren, sowie kundenspezifische Lösungen, die insbesondere OEMs einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil verschaffen - alles basierend auf langjähriger Erfahrung und führenden Software-Tools wie der unternehmenseigenen Plattform "Common Vision Blox". VISION.RIGHT.NOW. steht für den Anspruch von STEMMER IMAGING, Bildverarbeitung für alle Anwender einfach und leicht zugänglich zu machen und Kunden bei erstklassigen Lösungen zu unterstützen.

