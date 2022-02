DJ BMO Real Estate Partners Germany erwirbt in Hamburgs City Süd 54 Stadtwohnungen von GBI und NORD PROJECT - Fertigstellung Mitte des Jahres - Hotels the niu Yen und Premier Inn entstehen in der Nachbarschaft

Hamburg/München/Berlin (pts007/23.02.2022/07:20) - BMO Real Estate Partners Germany erwirbt in Hamburg für seinen Immobilien-Spezialfonds "Best Value Wohnen III" insgesamt 54 Stadtwohnungen in der City Süd. Die gemeinsame Immobilien-Projektentwicklung von GBI Unternehmensgruppe und NORD PROJECT am Wandalenweg 5 befindet sich bereits in der letzten Bauphase und wird im Sommer dieses Jahres fertiggestellt.

"Wir freuen uns, hochwertig ausgestattete Wohnungen an diesem zentralen Standort einer gefragten Stadt wie Hamburg in das Portfolio aufnehmen zu können", betont Thomas Hübner, Head of Investment bei BMO Real Estate Partners Germany: "In solch attraktiver innenstadtnaher Lage und zudem verkehrsgünstig gelegen sind Wohnungsinvestments in dieser Größenordnung nur selten möglich." Der Wandalenweg ist über die nahegelegenen S-Bahnhöfe Hammerbrook und Berliner Tor schnell mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar.

"Gute Lagen in A-Städten sind eines unserer Investmentziele. Diese Voraussetzung wird bei dieser Projektentwicklung ideal erfüllt", so Hübner: "Auch wirtschaftsstarke B- und C-Städte mit guter demographischer und ökonomischer Prognose und dabei sowohl Bestandsobjekte als auch Entwicklungsvorhaben sind im Fokus." Rechtlich wurde die Transaktion durch Jebens Mensching und technisch durch KROLL REAG GmbH begleitet. Verwaltet wird der Spezialfonds durch die Service-KVG HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH.

Die 54 Wohnungen am Wandalenweg mit überwiegend zwei Zimmern, durchschnittlich rund 50 Quadratmetern Größe und hochwertiger Ausstattung inkl. Einbauküche und Mobiliar sind Teil eines Mixed-Use-Projektes. Zwei Hotels in unmittelbarer Nachbarschaft - the niu Yen und ein Premier Inn - sind ebenfalls kurz vor der Fertigstellung durch die Entwickler GBI und NORD PROJECT. "Damit entsteht ein lebendiges Quartier passend zu dem Bedarf dieser gefragten Innenstadtlage", erläutert Simon Behr, Geschäftsführer der GBI Capital. Mit diesem Konzept passen die Wohnungen vor allem für junge Paare oder Singles, die etwa neu in die Stadt kommen. Hervorzuheben sind die Nachbarschaft dieser Lage zum Bürostandort City Süd und die nahe Innenstadt. "Somit befinden sich die Immobilien für Wohnen, Arbeiten, Einkaufen und Kultur in kurzer Entfernung zueinander. Das bedeutet kurze Wege für die Bewohner und ermöglicht zudem mehr Nachhaltigkeit."

Jürgen Paul, Geschäftsführer von NORD PROJECT, verweist auf die Besonderheit der Wohnbebauung in solch zentraler Lage: "Eigentlich waren Wohnungen planungsrechtlich in diesem als Geschäftsgebiet ausgewiesenen Bereich gar nicht vorgesehen. Nur weil die Hamburger Verwaltung dann eine Mischnutzung ermöglichte, konnten neben Nahversorgung und Gastronomie auch Wohnungen geplant werden. Diese Voraussetzungen haben wir direkt genutzt und zugleich alle damit verbundenen Auflagen für Wohnimmobilien erfüllt, etwa zum Lärmschutz", erläutert Jürgen Paul.

Für Reiner Nittka, Sprecher des Vorstandes der GBI Holding AG, ist ein solcher Nutzungsmix wie am Wandalenweg sogar beispielhaft: "Gerade die herausfordernde Corona-Zeit hat ja eindrucksvoll gezeigt, dass Quartiere, in denen unterschiedliche Immobilientypen kombiniert werden, das Modell der Zukunft sind." Solche Mixed-Use-Projektentwicklungen sind die Spezialität sowohl von GBI und NORD PROJECT, die im Norden Deutschlands eng kooperieren. Kombiniert werden je nach Bedarf klassisches und gefördertes Wohnen, Mikroapartments, Kindertagesstätten, Senioren- bzw. betreutes Wohnen, Pflegeangebote, Studentisches Wohnen, Serviced Apartments, Hotels, Büros, Gewerbeeinheiten, soziale Versorgung (z. B. Arzt, Apotheke) und Nahversorgung. Ziel sind lebenswerte Stadträume. _________

Über BMO Real Estate Partners Germany: BMO Real Estate Partners Germany zählt zu den führenden nationalen Gesellschaften zur Verwaltung von Immobilienvermögen mit Fokus auf Einzelhandels-, Wohn- und Büroimmobilien. Derzeit verwaltet das Unternehmen in Europa ein Portfolio mit einem Transaktionsvolumen von rund 7,3 Mrd. Eur, davon liegen 165 Immobilien im Wert von über 3,8 Mrd. Eur vornehmlich in deutschen Mittel- und Großstädten (Stand 31.12.2021). Vormals Teil der BMO Financial Group, BMO Global Asset Management und BMO Real Estate Partners Europe ist es nun eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Columbia Threadneedle Investments UK International Limited. BMO REP Asset Management handelt als Columbia Threadneedle Investments derzeit noch unter der Marke "BMO". Die deutsche Niederlassung mit Hauptsitz in München betreut Immobilien in Deutschland und Europa für institutionelle Kunden und Investmentfonds und steht dabei für gebündelte Kompetenzen und exzellente Branchenkenntnis, ein einzigartiges Netzwerk mit den relevanten Marktplayern und innovativen Pioniergeist. Zur Geschäftsleitung von BMO Real Estate Partners Germany gehören Iris Schöberl (Managing Director Germany und Head of Institutional Clients), Thomas Hübner (Head of Investment), Vincent Frommel (Head of Fund Management & Debt Finance), Robert Gauggel (Director Institutional Clients) und Nicole Kronberger (Director HR | Organisation & Compliance).

Über die GBI Unternehmensgruppe: Die GBI Unternehmensgruppe entwickelt Hotel-, Wohn- und Apartmentprojekte. Allein oder mit Partnern wurden seit der Gründung im Jahr 2001 Immobilien in Deutschland und Österreich mit einem Volumen von rund 2 Milliarden Euro verkauft bzw. platziert. Ein aktueller Schwerpunkt der Projektentwicklungen sind mit rund 2100 Einheiten die Angebote in unterschiedlichen Bereichen des Mietwohnungsbaus (frei finanziert, gefördert, seniorengerecht, kombiniert mit Dienstleistungen insbesondere aus dem sozialen Bereich). Zusätzlich werden unter dem Markendach SMARTments® Mikroapartments für Studierende, Geschäftsreisende und Privatpersonen betrieben, gebaut oder entwickelt. Im wohnwirtschaftlichen Segment gehören zum Portfolio 4.811 Apartmentplätze in SMARTments student- sowie 274 Einheiten in SMARTments living-Projekten. Im gewerblichen Bereich SMARTments business umfasst die Projektliste 1.327 Apartments. Spezialität der GBI sind Quartiersentwicklungen, bei denen unterschiedliche Immobilientypen kombiniert werden. Ziel sind nachhaltige und lebenswerte Stadträume. Integriert in Mixed Use-Projekte werden je nach Bedarf der Städte klassisches und gefördertes Wohnen, Mikroapartments, Kindertagesstätten, Senioren- bzw. betreutes Wohnen, Pflegeangebote, Studentisches Wohnen, Serviced Apartments, Hotels, Büros, Gewerbeeinheiten, soziale Versorgung (z.B. Arzt, Apotheke) und Nahversorgung. Die GBI Holding AG, unter deren Dach die Einheiten der Unternehmensgruppe organisiert sind, ist eine Tochter der Moses Mendelssohn Stiftung. http://www.gbi.ag

Über NORD PROJECT: Die NORD PROJECT Immobilien wurde im Jahr 2000 in Hamburg als Immobilienunternehmen für operative Immobiliengeschäfte, Projektentwicklungen und Beteiligungen gegründet. Das Unternehmen bildet den gesamten Immobilienzyklus vom Grundstücksankauf über die Planungs- und Bauphase bis zur Fertigstellung ab. Hauptgeschäftsfelder sind die Entwicklung von Hotels, Studenten- und Serviced Apartments, Wohnen und Einzelhandel. Seit 2011 werden die Hotel- und Apartmentprojekte unter Beteiligung der GBI AG/Moses Mendelssohn Stiftung realisiert. Seit Beginn 2019 teilen sich durch eine Neuorganisation die Aktivitäten in zwei Bereiche: Über die von Jürgen Paul und Gerrit M. Ernst neu gegründete NORD PROJECT REAL ESTATE werden Wohnungsbauprojekte im Norden Deutschlands realisiert. Über das Unternehmen NORD PROJECT GBI erfolgen zusammen mit der GBI AG Projektenentwicklungen im Hotelbereich, von Produkten aus der sogenannten SMARTments-Familie. Das aktuelle Projektentwicklungsvolumen der NORD PROJECT beträgt ca. 430 Mio. Euro. https://www.np-immobilien.de/

