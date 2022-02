DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

MITTWOCH: In Japan bleiben die Börsen wegen des Feiertages zum Geburtstag des Kaisers geschlossen.

TAGESTHEMA

Nach dem ereignisreichen dritten Quartal mit Fluten in Deutschland und einem Wirbelsturm in den USA hat die Munich Re ein weniger aufsehenerregendes Schlussvierteljahr hinter sich gebracht. Das Jahresgewinnziel des Rückversicherungskonzerns dürfte nicht in Gefahr geraten sein. Auch die Aussichten sind gut angesichts eines verbesserten Umfelds im Rückversicherungsmarkt, wie die Ergebnisse der Erneuerungsrunde zeigen werden. Eine Erhöhung der Dividende auf 11,00 Euro von 9,80 Euro sowie ein neues Aktienrückkaufprogramm über bis zu 1 Milliarde Euro hat der Konzern bereits am Vortag angekündigt. Die Munich Re hat sich für 2021 ein Nettoergebnis von 2,8 Milliarden Euro vorgenommen, wovon sie nach neun Monaten 2,06 Milliarden Euro erreicht hat. Das vierte Quartal dürfte hier den Ausschlag geben.

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das vierte Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Schaden-Kosten-Quote in Prozent, nach IFRS):

PROG PROG PROG 4. QUARTAL 4Q21 ggVj Zahl 4Q20 Bruttoprämien 14.100 +3% 13 13.629 Anlageergebnis 1.750 -16% 13 2.090 Operatives Ergebnis 1.205 +151% 13 481 Ergebnis nach Steuern 825 +289% 13 212 Ergebnis je Aktie 5,90 +299% 13 1,48 Schaden-Kosten-Quote* 93,3 -- 13 104,2 -* Rückversicherung - Schaden/Unfall

AUSBLICK UNTERNEHMEN

TELEFONICA DEUTSCHLAND (7:30h)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das vierte Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, nach IFRS):

PROG PROG PROG 4. QUARTAL 4Q21 ggVj Zahl 4Q20 Umsatz 2.059 +2% 17 2.023 OIBDA bereinigt* 633 -1% 17 639 Ergebnis nach Steuern -2,0 -- 17 1,0 Ergebnis je Aktie -0,01 -- 3 0,00 -* um Sondereffekte

UNIPER (7:30h)

Nachfolgend die Schätzungen für das Geschäftsjahr (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, nach IFRS):

PROG PROG PROG GESAMTJAHR Gj21 ggVj Zahl Gj20 Umsatz 64.793 +27% 12 50.968 EBITDA bereinigt 1.868 +13% 17 1.657 EBIT bereinigt 1.199 +20% 17 998 Ergebnis nach Steuern bereinigt 894 +16% 17 774 Ergebnis nach Steuern/Dritten 837 +111% 7 397 Ergebnis je Aktie 2,29 +112% 7 1,08

Weitere Termine:

06:30 GB/Rio Tinto plc, Jahresergebnis

07:30 DE/Henkel AG & Co KGaA, ausführliches Jahresergebnis

07:30 DE/Stemmer Imaging AG, Jahresergebnis

07:30 DE/Hensoldt AG, Jahresergebnis

07:30 FR/Danone SA, Jahresergebnis

07:35 DE/Indus Holding AG, Jahresergebnis

08:00 DE/Puma SE, ausführliches Jahresergebnis

08:00 NL/Stellantis NV, Jahresergebnis

08:00 GB/Barclays plc, Ergebnis 4Q

08:15 ES/Iberdrola SA, Jahresergebnis

11:00 DE/Bertrandt AG, Online-HV

12:00 DE/Hochtief AG, Jahresergebnis

13:00 DE/Regierungs-PK

17:40 DE/Patrizia AG, Jahresergebnis

18:30 IT/Pirelli & C. SpA, Ergebnis 4Q

22:03 US/Booking Holdings Inc, Ergebnis 4Q

22:05 US/Ebay Inc, Ergebnis 4Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

- DE 08:00 GfK-Konsumklimaindikator März PROGNOSE: -6,4 Punkte zuvor: -6,7 Punkte - FR 08:45 Geschäftsklimaindex Februar PROGNOSE: 112 zuvor: 112 - EU 11:00 Verbraucherpreise Januar Eurozone PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+5,1% gg Vj Vorabschätzung: +0,3% gg Vm/+5,1% gg Vj zuvor: +0,4% gg Vm/+5,0% gg Vj Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak) PROGNOSE: -0,8% gg Vm/+2,3% gg Vj Vorabschätzung: -0,8% gg Vm/+2,3% gg Vj zuvor: +0,4% gg Vm/+2,6% gg Vj - US 22:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API)

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- DAX-Future 14.733,00 +0,2% E-Mini-Future S&P-500 4.320,50 +0,5% E-Mini-Future Nsdq-100 13.953,00 +0,7% Nikkei-225 Feiertag Schanghai-Composite 3.485,98 +0,8% +/- Ticks Bund -Future 165,61% -27 Vortag: INDEX Schluss +/- DAX 14.693,00 -0,3% DAX-Future 14.703,00 +1,6% XDAX 14.713,36 +1,6% MDAX 32.191,64 -0,4% TecDAX 3.148,44 -0,2% EuroStoxx50 3.985,47 -0,0% Stoxx50 3.667,17 -0,2% Dow-Jones 33.596,61 -1,4% S&P-500-Index 4.304,76 -1,0% Nasdaq-Comp. 13.381,52 -1,2% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 165,88% -101

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Die Ukraine-Krise wird laut Händlern weiterhin den Aktienhandel prägen. Zunächst wird mit einer gut behaupteten Eröffnung gerechnet. Eine neue Eskalation der Krise zeichnet sich aktuell noch nicht ab, und der Ölpreis liegt vergleichsweise ruhig unter der Marke von 100 Dollar je Barrel Brent. Unter bestimmten technischen Bedingungen könnte es zu einer weiteren Eindeckungsrally wie schon am Vortag kommen. Allerdings ist ein Krieg zwischen Russland und der Ukraine außerhalb der ostukrainischen Gebiete nicht eingepreist. Daher drohe auch weiteres Abwärtspotenzial, heißt es. Tendenziell bleibt die Situation kritisch, kurzfristig wegen der Ukraine-Krise und mittelfristig auch wegen der Zinsdiskussionen. Mit diesen stehen die EU-Verbraucherpreise am Vormittag im Blick.

Rückblick: Etwas leichter - Nach einem Kursrutsch am Morgen mit den neuen Hiobsbotschaften zur Ukraine-Krise haben die Kurse die Verluste zum großen Teil wieder wettgemacht. "Der Markt wartet darauf, welche konkreten Sanktionen nun umgesetzt werden", sagte ein Marktteilnehmer. Der Handel mit Russland sei vergleichsweise klein, die Importe beschränkten sich fast ausschließlich auf Energie und andere Rohstoffe. An der Spitze der Gewinner lag der Branchenindex der Automobilkonzerne und Zulieferer mit einem Plus von 1,0 Prozent. HSBC schlossen kaum verändert. Die Geschäftszahlen zum vierten Quartal wurden als leicht unter Erwartung eingestuft.

DAX/MDAX/TECDAX

Etwas leichter - Der DAX schloss gut 330 Punkte über Tagestief. VW stiegen um 7,8 Prozent und Porsche Holding um 11,3 Prozent. Volkswagen bereitet einen milliardenschweren Börsengang der Sportwagentochter vor. Daneben waren Aktien mit Rüstungsbezug wegen der Ukraine-Krise gefragt, so legten Airbus und Rheinmetall um etwa 2 Prozent zu. Fresenius brachen nach Geschäftszahlen um 8,4 Prozent ein. Händler monierten den Ausblick. FMC zogen um 2,2 Prozent an. Am wichtigsten sei die Aussage, das Gewinnwachstum im laufenden Jahr solle zunehmen, hieß es. Dass die Biotechnologie-Unternehmen Biontech und Medigene bei der Entwicklung von Krebs-Immuntherapien kooperieren, trieb den Aktienkurs von Medigene um 92,2 Prozent nach oben. "Medigene hat nun einen starken Partner an seiner Seite", so ein Marktteilnehmer.

XETRA-NACHBÖRSE

Die Kurse stabilisierten sich. Die US-Börsen, die am Montag wegen eines Feiertags geschlossen waren, reagierten auf die völkerrechtswidrige Anerkennung der Separatisten-Gebiete im Osten der Ukraine durch Moskau vom Wochenbeginn mit vergleichsweise moderaten Verlusten. Auffällige Bewegungen in Einzelwerten wurden nicht beobachtet.

USA - AKTIEN

Schwächer - Die weitere Eskalation der Russland-Ukraine-Krise hat die US-Börsen belastet. Zeitweilige Erholungsansätze verpufften. Dass die Verluste vergleichsweise moderat ausfielen, erklärten Händler damit, dass für viele Anleger der Hauptbelastungsfaktor nach wie vor nicht in der Ukraine-Krise liege, sondern in der Zinswende der Fed. Die Konjunkturdaten lieferten Licht und Schatten, fanden aber kaum Beachtung. Die US-Baumarktkette Home Depot (-8,6%) ist stärker gewachsen als erwartet und hat den Gewinn im Jahresvergleich gesteigert. Die Aktionäre sollen zudem eine um 15 Prozent höhere Dividende erhalten. Vor dem Hintergrund steigender Zinsen - historisch gesehen eine Herausforderung für den Sektor - müssten die Ergebnisse jedoch mehr als nur solide sein, monierte Analyst Michael Baker von D.A. Davidson. Auch Macy's konnten sich dem negativen Umfeld nicht entziehen. Die Aktie der Kaufhauskette hatte zwar nach Vorlage überraschend guter Zahlen zunächst kräftig zugelegt, beendete den Handel aber 5 Prozent niedriger. Medtronic gewannen 3,1 Prozent. Das Medizintechnikunternehmen hatte die Erwartungen leicht verfehlt. Der Ausblick traf dagegen die Schätzungen.

USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 1,53 +6,7 1,47 80,3 5 Jahre 1,85 +3,2 1,82 58,9 7 Jahre 1,92 +1,0 1,91 48,2 10 Jahre 1,93 +0,1 1,93 41,7 30 Jahre 2,23 -1,6 2,24 32,8

