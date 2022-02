Die Fresenius-Aktie (WKN: 578560) konnte zwar nicht unbedingt liefern, was das Zahlenwerk angeht. Schließlich korrigierte die Aktie nach der Präsentation doch relativ deutlich und das, obwohl sie im Vorfeld bereits preiswert war. Aber immerhin: Bei der Dividende liefert der DAX-Dividendenaristokrat. So gibt es erneut ein Wachstum von 0,88 auf 0,92 Euro, was das Management pauschal und aufgerundet mit 5 % abtut. Allerdings sind es faktisch eher 4,54 %. Trotzdem bleibt Fresenius damit eine qualitative ...

