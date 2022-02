Das Unternehmen für Energiemanagement Eaton hat heute bekanntgegeben, dass seine Vehicle Group einen neuen Geschäftsbereich ePowertrain gegründet hat, dessen Schwerpunkt auf Produkten aus Eatons Portfolios von Getrieben, Untersetzungsgetrieben und Differenzialen für Elektrofahrzeuge (Electro Vehicles, EV) liegen wird. Durch die Kombination der Produktlinien zu einem neuen Geschäftsbereich ePowertrain entstehen Synergien zwischen den Fachleuten von Eaton für Antriebe und EV, und die Vehicle Group kann ihrer globalen Kundschaft Lösungen für kommerzielle und leichte EVs anbieten.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220222005252/de/

Eaton conducts total system analysis, using state-of-the-art tools and in-house expertise, to design EV gearing solutions optimized for efficiency and reliability. (Photo: Business Wire)

"Autoherstellern stellen sich bei der Entwicklung eines EV-Antriebs viele Schwierigkeiten: etwa die Optimierung von Effizienz und Gewicht, Geräuschen, Vibration, Rauigkeit (Noise, Vibration, Harshness, NVH) sowie der Umgang mit Verpackungsbeschränkungen", sagte Anthony Cronin, Produktleiter EV-Getriebe und Differenziale bei der Vehicle Group von Eaton. "Bei Eaton können wir den Herstellern beim Meistern dieser Herausforderungen helfen etwa durch Nutzung unserer langjährigen Erfahrung und unserer internen Ressourcen bei Design, Validierung und Fertigung hoch präziser, qualitativ hochwertiger Lösungen für Vorgelege, Getriebe und Differenziale."

Die Eaton-Produktlinie von mehrstufigen EV-Getrieben verbessert Reichweite und Leistung

Das Eaton-Portfolio von mehrstufigen Getrieben umfasst zwei-, vier- und sechsstufige elektrische Getriebe für Nutzfahrzeuge. Die EV-Getriebe von Eaton basieren auf einer bewährten, robusten und effizienten Vorgelege-Wellenarchitektur, die typisch für automatisierte Schaltgetriebe (Automated Manual Transmissions, AMTs) ist, und der Schaltvorgang wird ohne Kupplung mit Hilfe eines Fahrmotors synchronisiert.

Im Gegensatz zu Getrieben mit Direktantrieb, die lange Zeit der Standard bei EVs waren, bietet Eatons Getriebeportfolio deutlich höhere Effizienz bei hohen Geschwindigkeiten sowie ein höheres Drehmoment beim Start und bei niedrigen Geschwindigkeiten. Die EV-Getriebe verfügen über einen leichten Vorgelegewellen-Getriebekasten, der über eine Reihe von Drehmomenten und eine elektrische Schaltbetätigung verfügt, so dass auch kleinere Elektromotoren eingesetzt werden können.

Eaton ist ein weltweit tätiger Anbieter von zuverlässigen, effizienten und leisen EV-Getriebelösungen

Die Vehicle Group von Eaton nutzt die Expertise des Unternehmens in der Produktion von Getrieben und auftragsgefertigten Übersetzungsgetrieben für Personen- und Nutzfahrzeuge und ist damit weltweit führend in der Konstruktion, Entwicklung und Lieferung von EV-Untersetzungsgetrieben.

Ob großes Industrialisierungsprojekt oder Nischenanwendung Eaton arbeitet mit seiner Kundschaft an gemeinsamen Entwicklungsprogrammen oder agiert als einziger Anbieter von EV-Untersetzungs-Getriebekomponenten oder -systemen. Dank seiner Expertise sowohl in der Konstruktion als auch in der Fertigung kann Eaton Lösungen aus technischer, kaufmännischer und produktionstechnischer Perspektive optimieren, auf diese Weise das Risiko von Multi-Iterations-Designs senken und kürzere Entwicklungszeiten realisieren.

Eaton führt vollständige Systemanalysen durch und nutzt dafür modernste Tools und interne Expertise. So können EV-Getriebelösungen konstruiert werden, die auf Effizienz und Zuverlässigkeit optimiert sind bei niedrigen NVH-Werten und geringeren Herstellungskosten. Ein umfassendes Systemkonzept ist beim Abstimmen einer Konstruktion auf den spezifischen Kundenbedarf unverzichtbar, da auf die Entwicklung von Getriebelösungen mehrere Faktoren einwirken. Diese Faktoren sind vor allem die Zahnräder, die Lager und das Schmiersystem.

Eaton kann bei der Konstruktion und Produktion von Differenzialen auf einen umfassenden Hintergrund verweisen

Die Vehicle Group von Eaton bietet ein breites Spektrum von spezialisierten Differenzialen für EVs an, deren Leistung mit für herkömmliche Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor konstruierten Differenzialen vergleichbar ist. Angesichts des zunehmenden Übergangs zu EVs auf dem Pkw-Markt besitzt Eaton die passenden Ressourcen, um die von den Herstellern benötigten Lösungen bereitzustellen.

Die Traktionskontroll-Differentiale von Eaton sorgen für bessere Traktion bei widrigen Bedingungen wie Schnee und Schlamm und verbessern die Stabilität beim Trailern. Als weltweit tätiger Zulieferer verfügt Eaton über umfangreiche Kenntnisse von Fahrzeugdynamik und Sicherheitsstandards und hat jahrzehntelang gemeinsam mit globalen Autoherstellern an der Integration von Differenzialen in Neufahrzeug-Plattformen gearbeitet. Eaton liefert seit 2015 Differenziale für den Automarkt.

Eaton bietet ein komplettes Angebot an Differentialen für EVs, einschließlich automatischer Sperrdifferentiale und elektronisch schaltbarer Sperrdifferentiale. Jedes davon ist hochentwickelt, getestet und validiert für eine Vielzahl von Traktionskontrollanwendungen. Die Leistung wird in den Proving Grounds, dem Testkomplex von Eaton in Marshall, Michigan, überprüft. Hier befinden sich Testanlagen und -strecken auf einer Fläche von mehr als 600 Morgen.

"Unser neuer Geschäftsbereich ePowertrain kann unserer Kundschaft einen optimierten, integrierten EV-Antrieb bieten, der zur Vereinfachung ihres technischen Entwicklungsprozesses beitragen wird", sagte Cronin. "Wird werden gemeinsam mit unserer globalen Kundschaft darauf zuarbeiten, die ideale Kombination von Lösungen für Getriebe, Verzahnung und Drehmoment zu ermitteln, die ihrem EV-Bedarf jeweils am besten gerecht wird."

Erfahren Sie mehr über Eatons Geschäftsbereich ePowertrain.

Eaton ist ein Unternehmen für intelligentes Energiemanagement, das sich der Verbesserung der Lebensqualität und dem Schutz der Umwelt für Menschen auf der ganzen Welt verschrieben hat. Wir lassen uns von unserer Verpflichtung leiten, Geschäfte richtig zu machen, nachhaltig zu wirtschaften und unseren Kunden beim Energiemanagement zu helfen heute und in Zukunft. Indem wir von den globalen Wachstumstrends der Elektrifizierung und Digitalisierung profitieren, beschleunigen wir den Übergang auf der Erde zu erneuerbaren Energien, helfen bei der Lösung der dringendsten Herausforderungen der Energieverwaltung und tun das Beste für unsere Stakeholder und die gesamte Gesellschaft.

Eaton wurde 1911 gegründet und ist seit fast einem Jahrhundert an der NYSE notiert. Wir haben im Jahr 2021 einen Umsatz von 19,6 Milliarden USD gemeldet und betreuen Kunden in mehr als 170 Ländern. Weitere Informationen finden Sie unter www.eaton.com. Folgen Sie uns auf Twitter und LinkedIn.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220222005252/de/

Contacts:

Thomas Nellenbach

thomasjnellenbach@eaton.com

(216) 333-2876 (Handy)