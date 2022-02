Der Verschlüsselungs- und Zugangsspezialisten ist im vergangen Geschäftsjahr wieder in die Gewinnzone vorgestossen.Cheseaux-sur-Lausanne - Der Verschlüsselungs- und Zugangsspezialisten Kudelski ist im vergangen Geschäftsjahr wieder in die Gewinnzone vorgestossen. Auch beim Umsatz konnte das Unternehmen deutlich zulegen. Der Umsatz von Kudelski stieg im Berichtsjahr um 5 Prozent auf 778,8 Millionen US-Dollar, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Damit konnte Kudelski die Prognosen der Analysten...

Den vollständigen Artikel lesen ...