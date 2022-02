Obertshausen, 22. Februar 2022 - Die Ukraine-Krise eskaliert, weitere Schritte Russlands sind wahrscheinlich. "Trotzdem sehen wir hierin keinen Grund, jetzt hektisch zu verkaufen", sagt Benjamin Bente, Geschäftsführer der Vates Invest GmbH. "Geopolitische Krisen sind keine Auslöser für Bärenmärkte, sie verstärken höchstens bestehende Abwärtstendenzen kurzzeitig." Deshalb kommt es vor allem darauf an, in welche makroökonomische Großwetterlage die konkreten Krisen fallen. "In Phasen gesunder Konjunktur ...

Den vollständigen Artikel lesen ...