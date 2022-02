NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Fresenius SE nach Quartalszahlen des Medizinkonzerns auf "Neutral" mit einem Kursziel von 42,30 Euro belassen. Die strategischen Ankündigungen des Managements schienen direkt in die entgegengesetzte Richtung der Anlegerwünsche zu gehen, kommentierte Analyst David Adlington in einer am Mittwoch vorliegenden Studie Überlegungen zur Veränderung der Konzernstruktur. Er monierte eine steigende Komplexität, die Gefahr einer Wertverwässerung und die Auswirkungen eines Aktienüberhangs bei der Dialysetochter FMC. Zudem drohe Fresenius 2022 - mit Ausnahme von FMC - ein Jahr der Stagnation./gl/eas



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.02.2022 / 21:36 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.02.2022 / 00:15 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005785604

