Las Vegas (ots/PRNewswire) -VIMworld.com hat heute seinen ersten weltweiten "VIM Producer Contest" angekündigt - eine spannende Gelegenheit für Künstler und NFT-Produzenten weltweit. Die wenigen Gewinner, die durch Community-Abstimmung ausgewählt werden, teilen sich ein Preisgeld von über 20.000 USD. Der Hauptgewinner nimmt 13.000 USD mit nach Hause und sein Smart NFT wird zusammen mit seiner Hintergrundgeschichte in VIMworld Open-Metaverse integriert.VIMworld zielt darauf ab, ein offenes Metaversum unter Verwendung seiner proprietären Smart NFT-Technologie zu bauen. Ein offenes Metaversum, das alle einschließt und alle NFT-Projekte anspricht. Vor dem Hintergrund der Tradition, alle Stimmen unserer Community zu stärken, hat dieser Wettbewerb noch eine weitere Besonderheit!Die Thematik:Für diesen allerersten weltweiten VIM Producer Contest sucht VIMworld nach Beiträgen für VIMs, die ihre geliebte niederländische Community verkörpern und repräsentieren. Die Anmeldung hierfür steht ALLEN offen. Der Gewinner-VIM wird geprägt und ist für einen speziellen NFT-Drop zur Feier des niederländischen Königstags am 27. April erhältlich.Alle Details, die Teilnahmebedingungen und die Informationen zur Anmeldung für den Wettbewerb finden Sie unter https://community.vimworld.comDer "Koningsdag", wie er in den Niederlanden heißt, ist ein Nationalfeiertag. Das gesamte Land feiert ein großes Straßenfest, bei dem alles und jeder in Orange getaucht wird, um den Geburtstag des amtierenden niederländischen Monarchen, König Willem Alexander, zu feiern. Die Feierlichkeiten beginnen bereits in der Nacht zuvor und werden während des ganzen Königstags mit stadtweiten Flohmärkten, Straßenmusikern, DJs, Booten in den Kanälen, organisierten Partys, Paraden, Musik, Essen, Trinken und Besuchen in ein oder zwei Städten des Königs und der königlichen Familie begangen.Die Beiträge für diesen Wettbewerb werden von einer Expertenjury, die sich aus Mitgliedern des VIMworld-Teams und der niederländischen Community zusammensetzt, sorgfältig geprüft. Nur die qualitativ hochwertigsten Beiträge kommen in die engere Auswahl. Der Gewinner wird dann in einer weltweiten Abstimmung in der Community ausgewählt.Neben dem Preisgeld erhält der erste Gewinner auch die allererste Münze des VIM mit der ID Nr. 1 - ein begehrtes und wertvolles NFT. Zusätzlich erhalten bis zu sieben Finalisten jeweils Geldpreise.Informationen zu VIMworld VIMworld ist ein revolutionäres Open-Metaverse, das von Smart NFTs (Non-Fungible Token) angetrieben wird. Die Plattform besteht aus Spielen, virtuellen Assets, DeFi, die über IOT-Technologie mit realen Assets verknüpft sind. Wir haben eine Plattform geschaffen, auf der die Benutzer ihre von talentierten Künstlern aus der ganzen Welt entworfenen Virtual Integrated Metadata (VIMs) erstellen, pflegen, erweitern und austauschen können. Die Besitzer der VIMs werden vom massiven Wachstum des VImworld.com-Ökosystems profitieren. VIMworld hat das Ziel, die Grenzen des Möglichen im Bereich Blockchain zu verschieben, sowohl online als auch in der physischen Welt. Besuchen Sie www.vimworld.com.VIMworld sucht neue Mitarbeiter*innen, bitte besuchen Sie: https://www.vimworld.com/careers