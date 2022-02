Die Privatbank hat 2021 von einer guten Lage an den Finanzmärken sowie von den Effizienzmassnahmen der vergangenen Jahre profitiert und den Gewinn stark gesteigert.Zürich - Die Privatbank EFG International hat im vergangenen Jahr von einer guten Lage an den Finanzmärken sowie von den Effizienzmassnahmen der vergangenen Jahre profitiert und den Gewinn stark gesteigert. Die Bank konnte zudem einen guten Zufluss an Neugeldern verzeichnen. Der Reingewinn (IFRS) stieg im Geschäftsjahr 2021 um 78 Prozent auf 205,8 Millionen Franken...

