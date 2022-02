Die amerikanische Nucor Corporation (ISIN: US6703461052, NYSE: NUE) wird am 11. Mai 2022 eine Quartalsdividende von 0,50 US-Dollar je Aktie an die Aktionäre ausschütten. Record date ist der 31. März 2022. Dies ist die 196. Quartalsdividende in Folge, die Nucor an die Investoren ausschüttet. Im Dezember 2021 steigerte Nucor die Quartalsdividende um 23 Prozent auf den aktuellen Betrag. Dies war ...

Den vollständigen Artikel lesen ...