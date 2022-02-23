BARCLAYS HEBT ENTRA AUF 'OVERWEIGHT' (EQUAL WEIGHT) - ZIEL 235 (225) NOKBARCLAYS HEBT ZIEL FÜR HSBC AUF 725 (615) PENCE - 'OVERWEIGHT'BERENBERG HEBT ZIEL FÜR FAURECIA AUF 56 (55) EUR - 'BUY'CREDIT SUISSE SENKT ZIEL FÜR HSBC AUF 565 (575) PENCE - 'NEUTRAL'JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR BP AUF 380 (360) PENCE - 'HOLD'JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR ENI AUF 16,80 (16) EUR - 'BUY'JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR TOTALENERGIES AUF 57 (53) EUR - 'BUY' BERENBERG SENKT ZIEL FÜR LINDE AUF 300 (306) EUR - 'BUY'BERENBERG SENKT ZIEL FÜR SAF-HOLLAND AUF 20,50 (20,90) EUR - 'BUY'HSBC SENKT FRAPORT AUF 'HOLD' (BUY)JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR AIRBUS AUF 165 (150) EUR - 'OVERWEIGHT'JPMORGAN SENKT EON AUF 'NEUTRAL' (OVERWEIGHT) - ZIEL 12 EURUBS HEBT ZIEL FÜR BILFINGER AUF 34 (28,50) EUR - 'NEUTRAL' Guten Morgen wünscht: ...Den vollständigen Artikel lesen ...
AIRBUS-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de