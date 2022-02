Die Bank of Kigali hat nach Angaben des Westschweizer Bankensoftwarespezialisten ihr Kernbankensystem durch eine offene Plattform von Temenos abgelöst.Genf - Temenos hat die grösste Bank Ruandas als Kundin gewonnen. Die Bank of Kigali habe ihr Kernbankensystem durch eine offene Plattform von Temenos abgelöst, teilte der Westschweizer Bankensoftwarespezialist am Mittwoch mit. Die Bank of Kigali könne nun ihre digitalen Kanäle schnell erweitern. Das Institut sehe vor, die Zahl ihrer Privat- und KMU-Kunden im nächsten Jahr auf über eine Million zu...

