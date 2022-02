Nachdem der Montag ohne die Teilnehmer der Wall Street für Kursverluste zur XETRA-Handelszeit von rund 2 Prozent sorgte, schloss sich die Nachbörse bereits nahtlos an. Dort rutschte der Index bereits am Montagabend in der Future-Handelszeit noch tiefer und erreichte die 14.400er-Region als nächsten Support. Zuletzt notierte der Index dort übrigens ...

Den vollständigen Artikel lesen ...