Die Ukraine-Krise bleibt auch am Mittwoch das dominierende Thema am deutschen Aktienmarkt. Der DAX -0,26% dürfte vorerst nicht an die Aufholjagd vom Vortag anknüpfen, in deren Zuge er zunächst deutliche Verluste fast wettgemacht hatte. Am Morgen wurde der deutsche Leitindex 0,1 Prozent tiefer bei 14.678 Punkte taxiert. Der EuroStoxx 50 +0,44% als Leitindex der Eurozone wird gut behauptet erwartet. ...

