Berlin (ots) -- Cantourage und Clever Leaves bringen Cannabisblüten der Marke IQANNA deutschlandweit in die Apotheken.- IQANNA No 7 Cannabisblüten mit hohem THC-Gehalt sind das erste Produkt unter der Clever Leaves Marke IQANNA, das in Deutschland erhältlich ist, weitere werden folgen.- "Durch die Partnerschaft mit Cantourage können wir unsere medizinische Marke IQANNA deutlich schneller im deutschen Markt etablieren", sagt Caroline Kliess, Geschäftsführerin von Clever Leaves Deutschland.Cantourage, die führende europäische Plattform für medizinisches Cannabis, wird im Rahmen einer strategischen Partnerschaft mit der börsennotierten Clever Leaves Holdings Inc. (NASDAQ: CLVR, CLVRW) medizinische Cannabisblüten der Marke IQANNA deutschlandweit in Apotheken vertreiben. Zunächst werden medizinische IQANNA No 7 Cannabisblüten mit hohem THC-Gehalt erhältlich sein. Im Zuge der langfristigen Partnerschaft wird Cantourage das Angebot von Clever Leaves-Produkten kontinuierlich ausbauen.Durch die Zusammenarbeit mit Clever Leaves, einem international tätigen, lizensierten Hersteller von pharmazeutischen Cannabinoiden, erweitert Cantourage das Angebot und die Auswahl medizinischer Cannabisprodukte in Deutschland, die weltweit angebaut und hergestellt werden.Cantourage importiert, verarbeitet und vertreibt medizinische Cannabisprodukte aus der ganzen Welt und stellt sie Patient:innen in Deutschland durch die Cantourage-Plattform schnell und kostengünstig zur Verfügung. Insgesamt arbeitet Cantourage mit 20 führenden Anbauern aus 13 Ländern zusammen, die künftig ihre medizinischen Cannabisprodukte über die Cantourage-Fast-Track-Access-Plattform in Deutschland anbieten werden.Philip Schetter, CEO von Cantourage, kommentierte: "Die strategische Partnerschaft zwischen Clever Leaves und Cantourage wird das Angebot an medizinischen Cannabisprodukten in deutschen Apotheken weiter verbessern. Wir freuen uns darauf, die Produkte von Clever Leaves Patient:innen in Deutschland anzubieten und somit der hohen Nachfrage noch besser nachkommen zu können."Caroline Kliess, Geschäftsführerin der Clever Leaves Germany GmbH, fügte hinzu: "Durch die Partnerschaft mit Cantourage können wir unsere medizinische Marke IQANNA in Deutschland deutlich schneller etablieren und kommen unserem Ziel eines deutschland- und EU-weiten Vertriebs einen großen Schritt näher. Durch die Zusammenarbeit tragen wir dazu bei, der stark wachsenden Nachfrage nach qualitativ hochwertigen medizinischen Cannabisblüten in Deutschland und der EU gerecht zu werden."Über Cantourage GmbHCantourage ist ein führendes europäisches Unternehmen für medizinisches Cannabis. Das in Berlin ansässige Unternehmen wurde 2019 von den Branchenpionieren Dr. Florian Holzapfel, Norman Ruchholtz und Patrick Hoffman gegründet. Mit seiner einzigartigen Fast-Track-Access-Plattform ermöglicht Cantourage Cannabisanbauern aus der ganzen Welt, Teil des schnell wachsenden europäischen Marktes für medizinisches Cannabis zu werden. Der Fokus von Cantourage liegt auf langfristigen Kooperationen mit einem klaren Ziel vor Augen: den Patient:innen in Europa eine noch nie dagewesene Auswahl an Cannabisarzneimitteln höchster Qualität zu bieten. Cantourage bietet Produkte in allen relevanten Marktsegmenten an: getrocknete Blüten, Extrakte, Dronabinol und Cannabidiol.Über Clever Leaves Holdings Inc.Clever Leaves ist ein multinationales Cannabisunternehmen, dessen Schwerpunkt auf ökologisch nachhaltigem, großflächigem Anbau und der Verarbeitung von Cannabinoiden in pharmazeutischer Qualität als Eckpfeiler seines globalen Cannabisgeschäfts liegt. Mit Betrieben und Investitionen in den Vereinigten Staaten, Kanada, Kolumbien, Deutschland und Portugal hat Clever Leaves ein effektives Vertriebsnetz und eine globale Präsenz geschaffen, deren Fundament auf Kapitaleffizienz und schnellem Wachstum beruht. Clever Leaves hat sich zum Ziel gesetzt, eines der führenden globalen Cannabisunternehmen der Branche zu werden, das für seine Prinzipien, Mitarbeiter und Leistung anerkannt ist und gleichzeitig eine gesündere globale Gemeinschaft fördert. Clever Leaves hat mehrere internationale Zertifizierungen erhalten, die es dem Unternehmen ermöglicht haben, seine Export- und Verkaufskapazitäten von seinen kolumbianischen Betrieben aus zu steigern, inklusive der EU GMP-Zertifizierung, der GMP-Zertifizierung durch das kolumbianische Nationale Institut für Lebensmittel- und Arzneimittelüberwachung - Invima und die GACP-Zertifizierung. In Portugal erhielt Clever Leaves eine Lizenz von der portugiesischen Gesundheitsbehörde Infarmed, die es Clever Leaves erlaubt, Cannabisblüten für medizinische und Forschungszwecke anzubauen, zu importieren und zu exportieren. Darüber hinaus wurde dem portugiesischen Betrieb von Control Union Certifications die Konformität mit GACP und GAP von EMEA und WHO sowie mit CUMCS - G.A.P. bescheinigt.Weitere Informationen finden Sie unter https://cleverleaves.com/en/home. 