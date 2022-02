An der deutschen Börse liegt der Anteilsschein von flatexDEGIRO aktuell im Plus. Das Wertpapier kostete zuletzt 18,60 Euro. Am deutschen Aktienmarkt hat sich heute das Wertpapier von flatexDEGIRO zwischenzeitlich um 4,97 Prozent verteuert. Der Kurs des Papiers legte um 88 Cent zu.

Den vollständigen Artikel lesen ...