Hamburg (ots) -Viele Eltern stehen heute vor dem Problem, dass sich ihre Kinder im Grunde nur von fettigen und süßen Lebensmitteln ernähren und jegliche anderen, guten und richtigen Dinge in ihrer Ernährung prinzipiell ablehnen.Das muss nicht sein, erklärt Dirk Schneider, Geschmackstrainer und Autor des Buches "Geschmacksexplosion - Der Weg zum Genuss- und Geschmacksexperten" in seinem Zusatzkapitel "Geschmackstraining für Kinder".Die besten 5 Tipps daraus stellt er hier vor:1. Vorbild sein - Ihre Kinder beobachten Sie sehr genau. Seien Sie Ihnen also auch mit Ihrem Essverhalten ein Vorbild.2. Abwechslungen - Bieten Sie Ihren Kindern Vielfalt beim Essen. Wenn Ihre Kinder kleine Schüsselchen mit verschiedenen Dingen vorgesetzt bekommen, werden Sie diese Auswahl aller Voraussicht nach annehmen und nahezu alles bis hin zu dem gesamten Angebot ausprobieren.3. Glaubenssätze sind tabu. Hüten Sie sich vor Sprüchen wie "Das magst du sowie so nicht". Solche Dinge können sich tief in das Unterbewusstsein Ihres Kindes einprägen. Werten Sie nicht und lassen Sie Ihre Kinder eigene Erfahrungen sammeln.4. Riechtraining. Der Geschmacksinn wird zu 80% über die Nase wahrgenommen. Ermöglichen Sie Ihren Kindern z.B. mit Aromadüften, die Feinheiten der Nase kennenzulernen sowie zu schulen.5. Verbieten Sie nicht alles - Auch mal etwas Süßes gehört dazu. Es muss aber in Maßen sein und sollte nicht dominant im "Ernährungsplan" auftreten.Mehr zum Thema Geschmackstraining für Kinder erfahren Sie im Buch: Geschmacksexplosion - Der Weg zum Genuss- und Geschmacksexperten - ISBN: 978-3-00-070156-6 - Verlag: Azafran - Preis 19,90 EUR (DE) - Erhältlich z.B. im Onlineshop von Azafran und im gut sortierten Buchhandel.Mehr Informationen zum Buch: www.azafran.deBuchwebseite und Presseinformationen: www.geschmacksexplosion.net