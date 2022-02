DJ EUREX/DAX-Future im Verlauf knapp im Plus

FRANKFURT (Dow Jones)--Nach der kräftigen Erholung des Vortages scheint der DAX-Future nun erst mal an Aufwärtsdrang eingebüßt zu haben. Das Umfeld für Aktien bleibt schwierig, der Handel nervös. Der März-Kontrakt steigt um 9 auf 14.712 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 14.773 und das -tief bei 14.661 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 4.610 Kontrakte.

Nachdem der DAX-Future bis Beginn dieser Woche nahezu ein Jahr lang in der Spanne zwischen 14.800 und 16.300 Punkten gehandelt hat, scheint er es sich aktuell zunächst ein Stockwerk tiefer einzunisten. Dieses könnte in der am Vortag nahezu ausgehandelten Spanne zwischen 14.300 und 14.800 Punkten liegen. Der wichtige Widerstandsbereich liegt aber im Bereich um 14.800 Punkte, geprägt durch eine Vielzahl von Tiefs, die der Future dort seit Mai 2021 markiert hat.

February 23, 2022 03:11 ET (08:11 GMT)

