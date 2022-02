Der Herzogenauracher Sportartikelhersteller stellt sich nach einem Rekordergebnis im vergangenen Jahr für 2022 auf weiteres Wachstum ein. Beim Umsatz erwartet man ein währungsbereinigtes Plus von mindestens 10 %. Der Betriebsgewinn soll sich auf 600 bis 700 Mio. Euro verbessern - von 557 Mio. Euro im abgelaufenen Jahr. Allerdings steht die Prognose unter dem Vorbehalt, dass die Produktion in den wichtigsten Herkunftsländern in Asien aufrechterhalten wird und es zu keinen wesentlichen Geschäftsunterbrechungen im Zusammenhang mit der Corona-Krise kommt. Zudem dürfte der Inflationsdruck durch höhere Frachtraten und Rohstoffpreise steigen.



