Inflation, Zinswende, Eskalation im Ukrainekonflikt - für die Börse ist die aktuelle Gemengelage schwer zu verdauen. In fünf der sieben Wochen im neuen Jahr gab es im S&P 500 Verluste. So viele Negativwochen waren es im gesamten vierten Quartal 2021. Die charttechnische Situation am US-Markt hat sich zugespitzt.Nachdem der S&P 500 vor zwei Wochen an der 100-Tage-Linie abgeprallt war, ist der Index mit Karacho unter die 200-Tage-Linie bei 4.456 Punkten gerauscht und hat nun auf der horizontalen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...