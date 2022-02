DGAP-News: Vossloh Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Auftragseingänge

Vossloh Aktiengesellschaft: Vossloh sichert sich weiteren Großauftrag für Schienenbefestigungssysteme in China



23.02.2022 / 10:00

Vossloh sichert sich weiteren Großauftrag für Schienenbefestigungssysteme in China Auftrag betrifft den Neubau einer Hochgeschwindigkeitsstrecke an der chinesischen Ostküste

Auftragswert beträgt umgerechnet knapp 40 Mio.€

Auslieferungen in den Jahren 2022 und 2023 Werdohl, 23. Februar 2022. Vossloh, ein traditionsreicher und weltweit führender Anbieter von Produkten und Dienstleistungen im Bereich der Bahninfrastruktur, hat seine Position im wichtigen Markt für Hochgeschwindigkeitsstrecken in China weiter gefestigt. Der Auftrag mit einem Volumen in Höhe von knapp 40 Mio.€ umfasst Schienenbefestigungssysteme für den Neubau einer rund 200 Kilometer langen Hochgeschwindigkeitsverbindung zwischen den Städten Laixi und Rongcheng in der ostchinesischen Provinz Shandong. Die Auslieferungen beginnen bereits im laufenden Jahr und erstrecken sich bis 2023. Das Bauvorhaben soll für Geschwindigkeiten bis 350 km/h ausgelegt sein und die Reisezeit zwischen den beiden Städten erheblich reduzieren. "Der Auftrag ist ein erneuter Vertrauensbeweis für die technologische Kompetenz und hohe Qualität unserer Produkte. Wir sind stolz, dass wir seit über einem Jahrzehnt in China maßgeblich zum schnellen und sicheren Transport von Millionen Menschen täglich beitragen", sagt Oliver Schuster, Chief Executive Officer der Vossloh AG und ergänzt: "Mit diesem wichtigen Auftrag sind die für 2022 geplanten Umsätze im Bereich Hochgeschwindigkeit in China bereits heute vollständig durch entsprechenden Auftragsbestand abgesichert. Für uns ist dies ein weiterer Grund, mit großer Zuversicht nach vorne zu blicken." Das chinesische Hochgeschwindigkeitsnetz umfasst derzeit knapp 40.000 Kilometer und wächst rasant: Im Jahr 2030 soll es auf über 70.000 Kilometer ausgebaut sein. Der Vossloh-Konzern ist bereits seit dem Jahr 2006 in China vertreten. Die Tochtergesellschaft Vossloh Fastening Systems China Co. Ltd. mit Sitz in Kunshan beschäftigt rund 120 Mitarbeiter und zählt zu den führenden Anbietern von Schienenbefestigungssystemen vor Ort insbesondere für die Anwendung auf Hochgeschwindigkeitsstrecken.

E-Mail: Investor.relations@vossloh.com Vossloh ist ein weltweit agierender Technologiekonzern, der seit über 135 Jahren für Qualität, Sicherheit, Kundenorientierung, Zuverlässigkeit und Innovationskraft steht. Mit seinem umfassenden Angebot an Produkten und Dienstleistungen rund um den Fahrweg Schiene zählt Vossloh zu den Weltmarktführern in diesem Bereich. Vossloh bietet ein einzigartig breites Leistungsspektrum unter einem Dach an: Schienenbefestigungssysteme, Betonschwellen, Weichensysteme und Kreuzungen sowie innovative und zunehmend digitalbasierte Dienstleistungen für den gesamten Lebenszyklus von Schienen und Weichen. Vossloh nutzt das systemische Fahrwegverständnis, um das zentrale Kundenbedürfnis "Verfügbarkeit des Fahrwegs Schiene" zu adressieren.

Vossloh-Produkte sind in mehr als 85 Ländern im Einsatz. Mit etwa 80 Konzerngesellschaften in rund 30 Ländern und über 35 Produktionsstandorten ist Vossloh weltweit vor Ort aktiv. Vossloh bekennt sich zu einer nachhaltigen Unternehmensführung und zum Klimaschutz und leistet mit seinen Produkten und Dienstleistungen einen wichtigen Beitrag zur nachhaltigen Mobilität von Menschen und Gütern.

Die Konzernaktivitäten sind in den drei Geschäftsbereichen Core Components, Customized Modules und Lifecycle Solutions gegliedert. Im Geschäftsjahr 2020 erzielte Vossloh mit etwa 3.500 Mitarbeitern einen Umsatz von rund 870 Mio.€. Vossloh AG * Vosslohstraße 4 * D-58791 Werdohl * Telefon +49(0)2392/52-0 * Telefax +49(0)2392/52-538 * www.vossloh.com

