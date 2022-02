Linz (ots) -Der österreichische Seniorenhandy-Hersteller präsentiert zeitgleich zum Mobile World Congress drei neue Geräteemporia Telecom präsentiert zeitgleich zum Mobile World Congress in Barcelona drei Produktneuheiten. So unterschiedlich die Produkte auch sind, so übereinstimmend ist der Markenkern: Die bedingungslose Ausrichtung der Geräte auf einfache, intuitive Bedienung bei gleichzeitigem Anspruch auf höchstes technisches Level."Wir treiben in der Produktentwicklung und im Produktdesign das Prinzip der Einfachheit immer weiter. Studien belegen, dass für ältere Menschen die einfache Bedienung die wichtigste Eigenschaft bei einem Handy oder Tablet ist", sagt Eveline Pupeter, Eigentümerin und Geschäftsführerin von emporia Telecom. Der Hersteller mit Firmensitz in Linz ist der Erfinder des Seniorenhandys und Technologieführer für einfach zu bedienende Smartphones und Tablets.Rund 50 Millionen SeniorInnen in der EU sind nicht digitalisiert, besitzen weder Smartphone noch Computer. Sie sind abgeschnitten von Online-Banking, haben keinen Zugang zum digitalen Amt und keinen digitalen Impfpass. Sie können selbstständig weder ein Hotel buchen noch ein Online-Ticket bei der Bahn kaufen. "Für sehr viele Erledigungen im Alltag braucht man bereits ein Smartphone. Deshalb ist es eine gesellschaftliche Verpflichtung, die älteren Menschen in die digitale Zukunft mitzunehmen", sagt Eveline Pupeter.Die Angst, etwas kaputt zu machenBesonders ältere Menschen haben oftmals Angst, etwas falsch oder kaputt zu machen. Das ist der größte Hemmschuh, was die Nutzung von Smartphones, Tablets oder auch Tastenhandys betrifft. Diese Angst muss man SeniorInnen nehmen - mit einfach zu bedienenden Geräten, umfassenden Bedienungsanleitungen in Papierform und mit Trainings, die speziell für diese Zielgruppe konzipiert sind. Ein Gesamtpaket, das emporia seinen KundInnen bietet.Tippen, wischen oder doch beides?Drei neue Geräte, die dem Prinzip der Einfachheit folgen, präsentiert emporia zeitgleich zum MWC auf den internationalen Märkten: ein Smartphone, ein Tablet und ein Tastenhandy."Das neue Smartphone und das Tablet sollen die SeniorInnen einfach und sicher in die digitale Welt begleiten. Gleichzeitig wollen viele SeniorInnen aber auch weiterhin ein klassisches Tastenhandy nutzen. Und dann gibt es auch noch jene SeniorInnen, die sowohl als auch nutzen möchten, also Tablet mit Taste, Tablet mit Smartphone oder Smartphone mit Taste. Wir von emporia sind in der Lage, all diese Wünsche zu befriedigen", erklärt Eveline Pupeter.emporiaSUPEReasy - das Smartphone mit den klugen TastenEinfache Bedienbarkeit ist bei emporia seit mehr als 30 Jahren Programm. Mit dem neuen emporiaSUPEReasy öffnet emporia die Tür in eine neue Dimension. Am unteren Ende des Smartphone-Displays sind zwei echte Tasten integriert. Grün für Anrufe annehmen, rot für Anrufe beenden. "Wenn SeniorInnen ein Smartphone mit Tasten wünschen, dann bauen wir eben ein Smartphone mit Tasten", sagt Eveline Pupeter.Außerdem: Drei runde Buttons oben am Bildschirm mit den Fotos der wichtigsten Telefonkontakte. Einfach drücken und der Kontakt wird hergestellt. Alles weitere, also alle installierten Apps, befindet sich alphabetisch geordnet auf dem zweiten Schirm. "Einfacher war smartphonen noch nie", versichert Eveline Pupeter.emporiaTABLET - das am einfachsten zu bedienende Tablet für ältere Menschen"Wir haben das Tablet neu erfunden, indem wir es ganz einfach einfacher gemacht haben", sag Eveline Pupeter. Das Tablet punktet mit klarer Menüstruktur, großen Bedienfeldern und übersichtlichem Display. Der praktische Standfuß dient gleichzeitig als Ladestation und leistet vor allem beim Videotelefonieren wertvolle Dienste.Aktuell sind 80 Prozent aller Tablets ausschließlich über WLAN mit der Welt verbunden. Umso bemerkenswerter, dass emporia bei diesem Tablet zusätzlich LTE ermöglicht. Ältere Menschen haben oft kein WLAN zuhause bzw. wollen sich unterwegs nicht umständlich in einem WiFi-Netz anmelden. Dank der SIM-Karte sind die SeniorInnen überall online und können so VoLTE und auch WhatsApp jederzeit am Tablet nutzen.emporiaJOY-LTE - das Klapphandy mit VoLTE für beste TelefonqualitätDas emporiaJOY-LTE im Flip-Format ist ein Seniorenhandy, das seine Stärken genau dort ausspielt, wofür Telefone ursprünglich erfunden wurden: Fürs Telefonieren. Dank moderner 4G-Mobilfunktechnolologie ist VoLTE möglich und damit beste Telefonqualität und Erreichbarkeit sichergestellt.Die extragroßen Tasten sind beleuchtet und haben einen ausgezeichneten Druckpunkt. Zudem gibt es gut platziert drei echte Kurzwahltasten für die schnelle Verbindung zu den wichtigsten Kontakten. Die individuell verstellbare Schriftgröße, der breiter Bildschirm mit gut lesbarer Schrift und die angenehmen Kontraste unterstützen bei altersbedingter Sehschwäche.Das Klapphandy ist IP54-zertifiziert (staub- und spritzwasserfest) und besonders auch für TrägerInnen eines Hörgerätes geeignet (M4/T4). Die patentierte emporia Notruftaste auf der Rückseite des Telefons sorgt für Sicherheit.Über emporia TelecomDas österreichische Unternehmen emporia Telecom entwickelt, designt und produziert einfach zu bedienende Smartphones, Tablets und Tastenhandys speziell für ältere Menschen und ist Technologieführer in diesem Bereich. Zudem entwickelt emporia Trainings- und Schulungsprogramme speziell für SeniorInnen. Darüber hinaus bietet emporia ein breites Angebot an Zubehör und Festnetztelefonen sowie Gesundheitsprodukten. emporia wurde 1991 gegründet und ist in mehr als 30 Ländern vertreten. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Linz an der Donau. 