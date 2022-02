Saalbach-Hinterglemm (ots) -Letzte Chance für einen Urlaub im Schnee: Der Skicircus lockt mit einem attraktiven OsterspecialDiesen Winter doch noch Winterurlaub in den Bergen genießen. Mit gelockerten Rahmenbedingungen und wärmer werdenden Temperaturen rücken die Tage bis zu den Osterferien immer näher. Die perfekten Voraussetzungen für einen entspannten Urlaub mit der gesamten Familie, denn der Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn ist noch bis 18. April in Betrieb.Am Vormittag mit den Kleinsten ein paar Schwünge in den Schnee ziehen oder sie in die vertrauenswürdigen Hände von Skischulen geben, bis man sich mittags auf einer Hütte wieder trifft und sich die Sonne ins Gesicht scheinen lässt. Am Nachmittag entdeckt man eine der vielen Attraktionen abseits der Piste. Ostern ist die perfekte Zeit für Familien, denn die länger werdenden Tage und die angenehmeren Temperaturen sind ideal für Spaß im Schnee in all seinen Formen.Pistenangebot für Groß und KleinGegen Ende der Wintersaison wird es ruhiger im Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn, aber auf keinen Fall langweilig. Weitläufige Pisten warten auf kleine und große Skifahrer und Snowboarder aller Könnerstufen. Die anfängerfreundlichen Übungshänge inklusive Skischulen, Funslopes und Snow Trails sorgen für Spaß und Spannung auf der Piste, während die Eltern eine Runde vom Zwölferkogel über Westgipfel, Schattberg und Schönleiten bis hinüber zum Asitz drehen. Gerade recht, um sich mittags auf einer der zahlreichen Hütten kulinarisch verwöhnen zu lassen und die Sonne zu genießen. Für noch mehr Abwechslung sind auch die Lifte, Pisten und Timoks Alpine Coaster in Fieberbrunn geöffnet. Und für alle Frühaufsteher, die die Ersten auf der Piste sein wollen, starten einige Seilbahnen bereits um 08:00 Uhr morgens!Nachmittags gibt es vieles zu entdecken: Kuschelige Pferdeschlittenfahrten, ein Spaziergang über die Golden Gate Bridge der Alpen und den Baumzipfelweg oder eine Wanderung mit Lamas machen das Wintererlebnis abseits der Pisten zu einem verträumten Ausflug wie in einem Märchen. Überflieger wagen mit dem Flying Fox XXL - eine der schnellsten und längsten Stahlseilrutschen der Welt - Spitzengeschwindigkeiten von bis zu 130 km/h und betrachten beim Paragleiten die Alpen von oben. Familien und Rodelfans dürfen sich über fünf Rodelbahnen mit verschiedenen Attributen freuen.Der Osterbonus - gratis Skipass für KinderUrlaub verlängern und Geld sparen. Den gratis Skipass für Kids und Teens, die 2006 oder später geboren wurden, gibt es ab 9. April, wenn ein Elternteil einen Skipass für mindestens 4 Tage kauft. Kleinkinder (geboren 2016 und später) fahren mit der miniAlpini Card kostenlos.Die Family CardEltern mit Kleinkindern haben im Ticketverbund ALPIN CARD noch mehr Vorteile. Denn mit der Family Card können Mutter und Vater abwechselnd eine gemeinsame Karte benutzen. Während also ein Elternteil auf den Sprössling aufpasst, kann sich der andere ins Wintervergnügen schwingen - und das für eine einmalige Partner-Gebühr von nur € 15,00. Damit lassen sich Kinderfreuden und Winterspaß jetzt auf einen familienfreundlichen Nenner bringen: Die Family Card - für Eltern mit Kleinkindern bis einschließlich 3 Jahren.Weitere Infos unter: https://skicircus.saalbach.com/de/osternFotos unter media.saalbach.comPressekontakt:Tourismusverband Saalbach HinterglemmKarin PastererPresse & PR+43 6541 6800 115k.pasterer@saalbach.comwww.saalbach.comOriginal-Content von: Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/125733/5154133