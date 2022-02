Leipzig (ots) -Trotz Absage der Leipziger Buchmesse - das Blaue Sofa kommt! Am Donnerstag, den 17. März, und Freitag, den 18. März 2022, wird das gemeinsame Autorenforum von Bertelsmann, ZDF, Deutschlandfunk Kultur und 3sat in der Kongresshalle am Zoo insgesamt 45 Autorinnen und Autoren aus Großbritannien, Luxemburg, Österreich, Portugal und Deutschland begrüßen. Alle Gespräche werden mit Publikum (2G plus) stattfinden und zugleich per Livestream auf www.das-blaue-sofa.de übertragen."Auf das Blaue Sofa von Bertelsmann, ZDF, Deutschlandfunk Kultur und 3sat ist Verlass - auch in Pandemie-Zeiten", erklärt Karin Schlautmann, Leiterin der Unternehmenskommunikation von Bertelsmann. "Zahlreiche Autorinnen und Autoren nehmen mit Freude die Chance wahr, ihr aktuelles Buch auf diesem Weg einem breiten Publikum zu präsentieren."Das Blaue Sofa in der Leipziger Kongresshalle45 Autor:innen reisen in diesem Jahr nach Leipzig, um auf dem Blauen Sofa ihre jüngsten Werke vorzustellen. Darunter sind Abdulrazak Gurnah, der 2021 mit dem Literatur-Nobelpreis ausgezeichnet wurde, sowie Karl-Markus Gauß, der am 16. März mit dem Leipziger Buchpreis zur Europäischen Verständigung geehrt werden wird. Die Gespräche führen an beiden Tagen 16 Moderator:innen von ZDF, Deutschlandfunk Kultur und 3sat.Außerdem stellen ihre neuen Romane vor: Fatma Aydemir, Marica Bodrozic, Lucy Fricke, Nino Haratischwili, Guy Helminger, Judith Kuckart, Tete Loeper, Teresa Präauer und Julia Schoch. Die aktuellen Sachbücher u.a. von Philipp Felsch, Christiane Hoffmann, Yasmine M'Barek und Wolfgang Ullrich stehen an beiden Tagen auf dem Programm. Liedermacher und Schauspieler Rainald Grebe, Comedian Michael Mittermeier präsentieren wie Schlagzeuger Florian Weber von der RockbandSportfreunde Stiller und der bekannte Journalist und Autor Jan Weiler ihre aktuellen Bücher dem Publikum.Die drei Gewinner:innen des Literaturpreises der Leipziger Buchmesse (Belletristik, Sachbuch, Übersetzung) werden auch in diesem Jahr direkt nach der Preisverleihung am 17. März mit Spannung auf dem Blauen Sofa erwartet.Portugal zur Blauen StundeDie "Blaue Stunde" - ein Thema, eine Stunde auf dem Blauen Sofa - stellt am Donnerstag, den 17. März, die Literatur aus dem Gastland Portugal in den Mittelpunkt. Zu Gast sind u.a. die portugiesischen Schriftsteller:innen Carla Bessa, Tatiana Salem Levy, Yara Nakahanda Monteiro und José Luís Peixoto.Am Freitag, den 18. März, treffen sich Andreas Brandhorst, Romy Fölck und Thomas Ziebula zum "Blaue Stunde: Krimi-SpeedDating".KrimiClub in LandgerichtSeit 1991 setzen Bertelsmann und das Projekt Kunst und Justiz im Landgericht Leipzig mit der erfolgreichen Reihe KrimiClub in der Buchmessestadt ein literarisches Zeichen. Am Donnerstag, den 17. März, kommen Andreas Brandhorst("Das Bitcoin-Komplott"), Ralf Langroth ("Ein Präsident verschwindet"), Frauke Scheunemann("Der Tote im Netz") und Thomas Ziebula("Engel des Todes") in den großen Sitzungssaal des Landgerichts zu einem "mörderischen Abend". Gemeinsam mit dem Moderator Michael Kramers (ZDF) sprechen sie über ihre jüngsten Thriller und lesen daraus vor.Das Blaue Sofa im Netz und in den MedienLivestreamunter: www.das-blaue-sofa.deZDF20.3. Die lange Nacht des Blauen Sofas(ab 0:35 Uhr | 180 Minuten)Deutschland-funk Kultur20.3. Die lange Nacht des Blaues Sofas(0:05 bis 7:00 Uhr)3sat20.3. Das Blaue Sofa. Mit Highlights aus den Gesprächen (11:05 Uhr | 90 Minuten)MediathekenAlle Gespräche sind in den Mediatheken von ZDF, Deutschlandfunk Kultur und 3sat abrufbarÜber BertelsmannBertelsmann ist ein Medien-, Dienstleistungs- und Bildungsunternehmen, das in rund 50 Ländern der Welt aktiv ist. Zum Konzernverbund gehören das Entertainmentunternehmen RTL Group, die Buchverlagsgruppe Penguin Random House, das Musikunternehmen BMG, der Dienstleister Arvato, die Bertelsmann Printing Group, die Bertelsmann Education Group sowie das internationale Fondsnetzwerk Bertelsmann Investments. Mit rund 130.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2020 einen Umsatz von 17,3 Mrd. Euro. Bertelsmann steht für Kreativität und Unternehmertum. Diese Kombination ermöglicht erstklassige Medienangebote und innovative Servicelösungen, die Kunden in aller Welt begeistern. Bertelsmann verfolgt das Ziel der Klimaneutralität bis 2030.Über das Blaue SofaDas Blaue Sofa ist das gemeinsame Autor:innenforum von Bertelsmann, ZDF, Deutschlandfunk Kultur und 3sat. Auf den Buchmessen in Frankfurt und Leipzig ist es in mehr als zwei Jahrzehnten zu einer festen Institution geworden. Seit der Leipziger Buchmesse 2000 fanden mehr als 3.100 Autorengespräche auf dem Blauen Sofa statt - vor Ort und übertragen per Livestream, in TV und Hörfunk. 2005 feierte Das Blaue Sofa in Berlin Premiere, 2011 eröffnete das Frankfurter Lesefest "Open Books" erstmalig mit einer Autorengala des Blauen Sofas. Zu Gast waren bisher Autor:innen aller Genres mit ihren jeweils neuesten Büchern, darunter die Nobelpreisträger:innen Swetlana Alexijewitsch, Michail Gorbatschow, Günter Grass, Herta Müller, Christiane Nüsslein-Volhard, Orhan Pamuk, Joseph Stiglitz, Olga Tokarczuk, Mario Vargas Llosa und Mo Yan.