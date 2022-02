Düsseldorf (ots) -Einer Mintel-Studie (https://de.mintel.com/pressestelle/modeindustrie-secondhand-inklusive-groessen) zufolge gibt in Deutschland derzeit über die Hälfte (55 Prozent) [1] der Modekonsumenten an, Secondhand-Kleidung zu kaufen. Von diesem Anteil haben infolge der Corona-Pandemie 9 Prozent mehr Kleidungsstücke aus zweiter Hand gekauft als noch zu "Normalzeiten". Zum Einkauf hat jeder Sechste (16 Prozent) [2] Second-Hand-Apps wie Vinted benutzt, weitere 22 Prozent [2] sind versuchsweise daran interessiert. Besonders im Trend liegen entsprechende Apps bei jüngeren Konsumentengruppen der 16-24-Jährigen und den 25-34-Jährigen (jeweils 28 Prozent beider Altersgruppen).Neben Kleidung aus zweiter Hand spielen weitere Faktoren wie Qualität und Schnitt eine wichtige Rolle. Zwei von fünf Modekonsumenten (37 Prozent) [1] wünschen sich eine bessere Textilqualität, während 23 Prozent [1] schmeichelhaftere Kleidungsstücke für unterschiedliche Körpertypen (wie z. B. Petite oder Plus-Size) befürworten. Zudem hat gut jeder Vierte (26 Prozent) [1] in den 12 Monaten vor der Umfrage Mode aus nachhaltigen Materialien gekauft. 41 Prozent [1] haben dies zwar noch nicht getan, zeigen jedoch Interesse daran.Irene Brockie, Retail Analystin bei Mintel Deutschland, erklärt:"Das Credo lautet heutzutage: Nachhaltigkeit größer denken. Für dieses Unterfangen lohnt sich der Blick auf offizielle Partnerschaften mit beliebten Secondhand-Anbietern, um die Wiederverwendung von Kleidung zu fördern. Auch einheitliche, inklusivere Größentabellen bzw. Konfektionsreihen können die Nachhaltigkeit eines Unternehmens indirekt mit beeinflussen. Kleidungsstücke, die auf verschiedene Körpertypen abgestimmt sind, tragen nicht nur dem aktuellen Zeitgeist und der Forderung nach inklusiveren Schönheitsidealen Rechnung, sondern können sich auch hinsichtlich der Retourenkosten und Kundenzufriedenheit lohnen."[1] Basis: 1.758 Internetnutzer ab 16 Jahren, die in den letzten 12 Monaten Kleidung für sich selbst gekauft haben, September 2021.[2] Basis: 1.248 Internetnutzer ab 16 Jahren, die in den letzten 12 Monaten Kleidung online eingekauft haben, September 2021Pressekontakt:Mintel Deutschland GmbHKaistraße 540221 DüsseldorfPresse:Yvonne Bernhardtpress@mintel.com0049 (0) 170 5918850Original-Content von: Mintel Group Ltd, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/154346/5154225