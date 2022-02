DJ Studie: Frauen holen gegenüber Männern bei Bildung und Job auf

BERLIN (Dow Jones)--Frauen haben in Deutschland während der vergangenen Jahre bei Bildung, Erwerbstätigkeit, Einkommen und sozialer Absicherung im Alter gegenüber Männern aufgeholt. Allerdings fällt die durchschnittliche berufliche, wirtschaftliche und soziale Situation von Frauen weiterhin oft schlechter aus als die von Männern, da traditionelle Strukturen Frauen bei der Gleichstellung bremsen, wie eine Untersuchung des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts (WSI) der Hans-Böckler-Stiftung zum Weltfrauentag ergab. Während der Corona-Pandemie habe zudem der Anteil der Paare, die sich die Betreuung ihrer Kinder zu gleichen Teilen aufteilen, im Verlauf der Pandemie geschwankt und zuletzt sogar abgenommen.

"Es besteht die Gefahr, dass die Pandemie Fortschritte in Frage stellt, die langsam über Jahre hinweg gemacht wurden", sagte Yvonne Lott, Gleichstellungsforscherin am WSI und Mitautorin des Reports. "Umso wichtiger ist, dass Staat und Gesellschaft die Anreize für eine gleichberechtigte Aufteilung von Sorge- und Erwerbsarbeit verstärken."

Dazu gehörten unter anderem ein weiterer Ausbau der Kinderbetreuung, mehr Partnermonate bei der Elternzeit und eine Abkehr von der in vielen Unternehmen gepflegten Kultur überlanger Arbeitszeiten. Außerdem sollten Regelungen wie etwa Minijobs und das überkommene Ehegattensplitting beendet werden, da diese vor allem Frauen am Rande des Arbeitsmarktes hielten, wie das Institut forderte.

Erwerbstätigkeit von Frauen steigt

Laut der Studie lag die Erwerbsbeteiligung von Frauen trotz einer durchschnittlich höheren schulischen und beruflichen Qualifikation Ende 2020 noch um rund 7 Prozentpunkte niedriger als bei Männern. Anfang der 1990er Jahre war die Differenz noch fast dreimal so groß. Ein wesentlicher Grund für die dennoch fortbestehenden Unterschiede sei die ungleiche Aufteilung der unbezahlten Sorgearbeit, etwa bei familiärer Kinderbetreuung oder Pflege.

"Hier könnte es durch die Corona-Krise sogar zu Rückschritten gekommen sein", so das Institut. Vor Beginn der Pandemie hätten 62 Prozent der Mütter und 5 Prozent der Väter in Paarbeziehungen mit Kindern den überwiegenden Anteil der Betreuungszeit übernommen, ein Drittel der Paare teilte die Kinderbetreuung annähernd ausgeglichen auf. Im Frühjahr 2020, bei insbesondere unter männlichen Beschäftigten weit verbreiteter Kurzarbeit, stieg der Anteil der überwiegend betreuenden Männer zwischenzeitlich auf 13 Prozent an, sank aber schnell wieder.

Nach den jüngsten verfügbaren Daten vom Juni 2021 ist die Arbeitsteilung noch ungleicher geworden als vor der Krise: Bei 71 Prozent der Familien übernahmen die Mütter überwiegend die Kinderbetreuung, bei 7 Prozent die Väter. Nur noch 22 Prozent der Paare teilten sich die Sorgearbeit annähernd gleich auf.

Mehr Teilzeit

Trotz gestiegener Erwerbstätigkeit arbeiten aktuell Frauen viermal so häufig in Teilzeit wie Männer (46 Prozent gegenüber 11 Prozent 2019). Dies geschehe sehr oft, um Familie und Erwerbsarbeit unter einen Hut zu bringen, so die Studie.

Von den Beschäftigten, die als einziges Arbeitsverhältnis nur einen Minijob haben, seien rund 60 Prozent weiblich. Dieses Ungleichgewicht trägt laut der Untersuchung, unter anderem wegen geringerer Karrieremöglichkeiten, wesentlich dazu bei, dass der durchschnittliche Stundenlohn von Frauen knapp 18,3 Prozent unter dem von Männern liegt. Demnach verdienten 2020 Männer im Durchschnitt 22,78 Euro brutto pro Stunde, Frauen jedoch nur 18,62 Euro. Durch den 2015 eingeführten Mindestlohn habe sich der Gender Pay Gap in den vergangenen Jahren langsam, aber kontinuierlich verringert, wie es in der Studie heißt.

Die Lücke bei der Absicherung im Alter sei noch deutlich gravierender für Frauen. Wenn man gesetzliche Rente, betriebliche und private Alterssicherung zusammennehme, bezögen Frauen durchschnittlich ein um 49 Prozent niedrigeres Alterseinkommen als Männer. Anfang der 1990er Jahre habe der Gender Pension Gap, auch wegen der viel niedrigeren Erwerbsquote, sogar bei 69 Prozent gelegen, so die Untersuchung.

"Diese Entwicklung zeigt beispielhaft: Der Rückstand der Frauen wird in wichtigen Bereichen kleiner. Aber Fortschritte bei der Gleichstellung vollziehen sich bislang meist sehr langsam", so das Fazit der WSI-Forscherin Lott. Unklar sei zudem, ob die Corona-Pandemie den langfristig positiven Trend negativ beeinflussen werde. Denn Untersuchungen zeigten, dass Frauen in Zeiten von Lockdowns, Kitaschließungen, weit verbreiteter Quarantäne und Homeschooling deutlich häufiger ihre Erwerbsarbeit reduziert hätten als Männer.

February 23, 2022

