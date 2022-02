Unterföhring (ots) -- Sky zeigt ab dieser Saison alle Rennen der legendären Rennserie live und exklusiv in allen Sky Märkten- Die NTT INDYCAR SERIES ist ebenso Bestandteil des Sky Sport-Pakets (http://www.sky.de/) wie die Formel 1, die Formel 2, die Formel 3, der Porsche Mobil 1 Supercup, die W Series, Extreme E und die GT World Challenge Europe- Mit mehr als 500 Live-Stunden pro Jahr zeigt Sky mehr Motorsport live als jemals zuvor- Sascha Roos kommentiert den Saisonauftakt der INDYCAR SERIES aus Florida live- Der Firestone Grand Prix of St. Petersburg ab 18.00 Uhr live auf Sky Sport F1- U.a. mit dabei: Die Ex-Formel 1-Fahrer Romain Grosjean, Pietro Fittipaldi und Juan Pablo Montoya- Ausgewählte Qualifyings im kostenlosen Live-Stream auf skysport.de (https://sport.sky.de/) und in der Sky Sport App - erstmalig zum Saisonstart am Samstag ab 18.30 Uhr- Nach jedem Rennwochenende: Eine Stunde Highlights auf Sky Sport F1- Die NTT INDYCAR SERIES live erleben mit Sky Q (https://www.sky.de/produkte/sky-q-157404) oder dem flexiblen Streaming-Service Sky Ticket (https://skyticket.sky.de/supersport?intcmp1=st:navi:sp:na)Unterföhring, 23. Februar 2022 - Am Sonntag startet die NTT INDYCAR SERIES 2022 und Sky Zuschauer können live dabei sein, wenn ab 18.00 Uhr in St. Petersburg (Florida) renommierte Rennfahrer wie Romain Grosjean, Pietro Fittipaldi oder Juan Pablo Montoya mit rund 700 PS in den Steilkurven liegen.Sky hat sich die exklusiven Rechte an der NTT INDYCAR SERIES für die kommenden drei Jahre gesichert. Die Vereinbarung mit der NTT INDYCAR SERIES sieht vor, dass Sky alle Rennen der legendären Rennserie exklusiv überträgt und zwar sowohl in Deutschland, Österreich und der Schweiz als auch in den Sky Märkten Großbritannien, Irland und Italien.Die NTT INDYCAR SERIES ist ebenso Bestandteil des Sky Sport-Pakets wie die Formel 1, die Formel 2, die Formel 3, der Porsche Mobil 1 Supercup, die W Series, Extreme E und die GT World Challenge Europe. Mit mehr als 500 Live-Stunden pro Jahr zeigt Sky damit mehr Motorsport live als jemals zuvor.Die legendäre NTT INDYCAR SERIES weist einige Besonderheiten auf, was sie so attraktiv macht. So wird die Technik bei der INDYCAR SERIES im Gegensatz zur Formel 1 einfacher gehalten, dafür jedoch fast permanent Vollgas gefahren - vom Start bis zum Ziel. Gerade die Steilkurven im Ovalkurs ermöglichen physikalisch bedingt einen deutlich höheren Topspeed - Spektakel ist damit garantiert.Sascha Roos kommentiert den Firestone Grand Prix of St. Petersburg live auf Sky Sport F1.Sky wird bei ausgewählten Rennen das Qualifying kostenlos für alle User auf skysport.de und in der Sky Sport App streamen. Erstmalig wird Sky den Stream des Qualifyings zum Saisonauftakt am kommenden Samstag, 26.2. ab 18.30 Uhr anbieten. Welche weiteren Qualifyings Sky kostenlos streamen wird, erfahren die User künftig auf skysport.de und in unserer Sky Sport App.Nach jedem Rennwochenende sind außerdem die Highlights in einer einstündigen Zusammenfassung auf Sky Sport F1 zu sehen.Attraktive Sky Angebote für alle MotorsportfansSky Sport F1 ist mit einem Sky Abonnement im Rahmen des Sport-Pakets (https://www.sky.de/bestellung/pakete-produkte/sky-sport-paket-169407) für 20,00 Euro pro Monat empfangbar, wahlweise im klassischen TV oder mit Sky Go auch unterwegs.Zudem können Motorsportfans Fans die NTT INDYCAR SERIES 2022 ebenso wie etwa die kommende Formel 1® Saison auch ohne lange Vertragsbindung mit dem flexiblen Streamingservice Sky Ticket (https://skyticket.sky.de) erleben, wo immer sie wollen und auf zwei Geräten gleichzeitig. Zusätzlich zur gesamten NTT INDYCAR SERIES 2022 und Formel 1® Saison streamen sie dort auch das gesamte Live-Sport-Angebot von Sky inklusive Fußball-Bundesliga und Premier League und vieles mehr. 