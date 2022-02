DJ Lindner will Steuerzins kräftig senken

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) hat eine deutliche Senkung der Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen auf den Weg gebracht und will so entsprechenden Vorgaben des Bundesverfassungsgerichtes nachkommen. Laut dem Referentenentwurf für eine Änderung der Abgabenordnung, den das Finanzministerium auf seiner Internetseite veröffentlichte, werde der Satz "für Verzinsungszeiträume ab dem 1. Januar 2019 rückwirkend auf 0,15 Prozent pro Monat (das heißt 1,8 Prozent pro Jahr) gesenkt und damit an die verfassungsrechtlichen Vorgaben angepasst".

Die Angemessenheit dieses Zinssatzes ist laut dem Text des Gesetzentwurfes "alle drei Jahre mit Wirkung für nachfolgende Verzinsungszeiträume zu evaluieren, erstmals zum 1. Januar 2026". Das Ministerium rechnet laut dem Entwurf für dieses Jahr wegen der Neuregelung mit Steuermindereinnahmen bei Bund, Ländern und Gemeinden von rund 2,46 Milliarden Euro. 2023 sollen es 530 Millionen weniger sein, 2024 dann 705 Millionen und in den beiden Folgejahren je 800 Millionen Euro.

Die Karlsruher Richter hatten in ihrem Urteil vom vergangenen August die Verzinsung mit jährlich 6 Prozent ab dem Jahr 2014 für verfassungswidrig erklärt, das bisherige Recht war laut dem Urteil aber für bis einschließlich in das Jahr 2018 fallende Verzinsungszeiträume weiter anwendbar. Für ab in das Jahr 2019 fallende Verzinsungszeiträume wurde dem Gesetzgeber aber auferlegt, bis zum 31. Juli 2022 eine verfassungsgemäße Neuregelung zu treffen. Diese müssen Bundestag und Bundesrat nun auf Basis des Referentenentwurfes vornehmen.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/cbr

-0-

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

February 23, 2022 05:26 ET (10:26 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.