Nach der Talfahrt der vergangenen Tage schöpfen die Anleger in Europa zur Wochenmitte wieder Mut. Der Dax zog am Mittwoch rund ein Prozent auf 14.845 Punkte an, der EuroStoxx50 legte 1,4 Prozent auf 4042 Zähler zu. "Die Indizes reagieren wie ein Gummiseil, an dem man zu sehr gezogen hat", sagte Jochen Stanzl, Marktanalyst vom Handelshaus CMC Markets. "Die Kurse springen zurück, anstatt ins Bodenlose zu fallen." Die Eskalation in der Ukraine-Krise ...

Den vollständigen Artikel lesen ...