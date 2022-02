Der Goldpreis setzte seine einjährige Konsolidierung in einer Spanne um USD 1.800 pro Unze fort. Die US-Leitzinsen, der US-Dollar und die U.S. Federal Reserve ("Fed") bleiben die wichtigsten Einflussfaktoren für Gold. Auf der Grundlage der Preise für US-Zinsfutures rechnete der Markt am 3. Januar mit der ersten Zinserhöhung der Fed im Mai und erwartete bis zum Jahresende ...

