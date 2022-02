Das Unternehmen beendet Produktion und Verkauf von Solarmodulen, um sich in Zukunft stärker auf den Businessbereich zu konzentrieren. LG Electronics Inc. (LG) zieht sich aus dem Geschäft mit der Photovoltaik zurück. Dieser Entscheidung stimmte der Vorstand letzte Nacht zu, wie das Unternehmen in einer Presseerklärung mitteilt. Grundlage für diesen Beschluss seien die zunehmenden Unsicherheiten im weltweiten Solarmodulgeschäft. Als Beispiele nennt LG die Verschärfung des Preiswettbewerbs und die ...

