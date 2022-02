Calgary, 23. Februar 2022. High Tide Inc. (NASDAQ: HITI, TSX-V: HITI, FWB: 2LYA) ("High Tide" oder das "Unternehmen"), ein führendes, auf den Einzelhandel ausgerichtetes Cannabisunternehmen, das sowohl über konventionelle Läden als auch über globale E-Commerce-Aktivitäten verfügt, gab heute bekannt, dass sein Treueprogramm Cabana Club kürzlich den Meilenstein von 420.000 Mitgliedern überschritten hat. Dieser Meilenstein stellt eine Steigerung der Mitglieder des Cabana Club um 71 % seit der Einführung des Discount-Club-Modells am 20. Oktober 2021 durch das Unternehmen dar. Zur Feier dieses Erfolges wird High Tide am 20. April 2022 um 16:20 Uhr MT ein exklusives Preispaket an ein zufällig ausgewähltes Mitglied des Cabana Club vergeben.[i] Das Preispaket besteht aus einem Auto im Wert von etwa 42.000 $ oder dem entsprechenden Gegenwert in bar sowie einem Hin- und Rückflug nach Calgary und einem Abendessen mit Raj Grover, President und Chief Executive Officer des Unternehmens, bei dem alle Kosten übernommen werden.

"Ich freue mich, heute diese Ankündigung machen zu können. Wie unser beeindruckendes Wachstum in den vergangenen vier Monaten verdeutlicht hat, haben die Kanadier unglaublich positiv auf unser Discount-Club-Modell reagiert, wobei sich seit der Einführung des Modells über 175.000 Mitglieder angemeldet haben und der Cabana Club kürzlich den Meilenstein von 420.000 Mitgliedern überschritten hat", sagte Raj Grover, President und Chief Executive Officer von High Tide. "Bis 20. April 2022 kann jeder Einwohner Kanadas (ausgenommen Quebec), der in der Provinz, in der er wohnhaft ist, volljährig ist und Mitglied des Cabana Club wird, an diesem exklusiven Gewinnspiel teilnehmen. Wir verdanken unseren kontinuierlichen Erfolg unseren hervorragenden Kunden, zumal über 90 % unserer täglichen Transaktionen von unseren treuen Mitgliedern des Cabana Club getätigt werden - und dies ist nur eine weitere Möglichkeit, uns bei unserer unglaublichen Cabana Club-Community zu bedanken", sagte Grover außerdem. Die offiziellen Teilnahmebedingungen finden Sie hier: https://cannacabana.com/blogs/news/cabana-club-giveaway-win-a-2022-toyota-prius-vip-trip.

Über High Tide Inc.

High Tide ist ein führendes, auf den Einzelhandel fokussiertes Cannabisunternehmen, das sowohl über Ladengeschäfte als auch über globale E-Commerce-Aktiva verfügt. Das Unternehmen ist - gemessen am Umsatz - der größte kanadische Cannabiseinzelhändler für Genusszwecke; mit derzeit 110 Standorten in Ontario, Alberta, Manitoba und Saskatchewan, und wurde im dritten jährlichen Ranking des Business Magazine's der kanadischen Top-Wachstumsunternehmen 2021 aufgeführt. Das Unternehmen ist der erste und einzige Cannabis-Discount-Club-Händler in Nordamerika, der die Marken Canna Cabana, Meta Cannabis Co. und Meta Cannabis Supply Co anbietet. Weitere Standorte im ganzen Land befinden sich in Planung. High Tide beliefert Verbraucher seit mehr als einem Jahrzehnt über seine etablierten E-Commerce-Plattformen, darunter Grasscity.com, Smokecartel.com, Dailyhighclub.com und Dankstop.com und in letzter Zeit im Bereich der aus Hanf gewonnenen CBD-Produkte über Nuleafnaturals.com, FABCBD.com und BlessedCBD.co.uk sowie über seinen Großhandelsvertrieb Valiant Distribution, zu dem auch der lizenzierte Unterhaltungsprodukthersteller Famous Brandz gehört. Die Strategie von High Tide als Muttergesellschaft besteht darin, seine ganzheitliche Wertschöpfungskette zu erweitern und zu stärken und gleichzeitig ein vollständiges Kundenerlebnis zu bieten sowie den Aktionärswert zu maximieren.

#_ednref1 Weitere Details zu den Teilnahmebedingungen finden Sie unter: https://cannacabana.com/blogs/news/cabana-club-giveaway-win-a-2022-toyota-prius-vip-trip. Bitte beachten Sie, dass sich das Unternehmen das Recht vorbehält, dieses Gewinnspiel jederzeit ohne Vorankündigung und ohne Haftung ganz oder teilweise zurückzuziehen, zu ändern, zu beenden oder auszusetzen, wenn das Unternehmen feststellt, dass das Gewinnspiel aus irgendeinem Grund nicht wie geplant durchgeführt werden kann. Dieses Gewinnspiel unterliegt der Konformität mit dem Cannabis Act und den damit in Zusammenhang stehenden Vorschriften.

