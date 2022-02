Unterföhring (ots) -Feierabend. Kühlschrank auf. Und dann die große Ratlosigkeit: Wie lässt sich aus einem Sammelsurium aus Marmelade, der Pizza vom Vortag, Schinken, Nuss-Nougat-Creme, drei Eiern, einer Gurke und Ketchup bloß eine schmackhafte Mahlzeit zaubern? In der neuen SAT.1-Koch-Show "Kühlschrank öffne dich!" stellen sich Profikoch Alexander Kumptner und "The Taste 2021"-Finalistin Hanna Reder ab Donnerstag, 7. April 2022, dieser ultimativen lukullischen Herausforderung.Dabei tritt das Team Kumptner/Reder in Wettstreit mit wechselnden Profikochduos mit höchster kulinarischer Kompetenz. Die Aufgabe: leckere Mahlzeiten zu zaubern - mit den Zutaten aus den Kühlschränken ihnen vollkommen fremder Haushalte. Die endgültige Entscheidung über Geschmackswohl oder -weh fällen in jeder Folge die jeweiligen Kühlschrank-Besitzer:innen: Wer am Ende der Koch-Show die meisten Punkte gesammelt hat, geht als Siegerteam vom Herd. Moderiert werden die insgesamt sechs Prime-Time-Shows von Ruth Moschner. Als Herausforder:innen treten an: Alexander Herrmann, Cornelia Poletto, Johann Lafer, Viktoria Fuchs, Max Strohe, Ali Güngörmüs, Richard Rauch, Lisa Angermann, Robin Pietsch, Frank Buchholz, Pia-Engel Nixon und Christoph Rüffer. Alexander Kumptner wetzt bereits jetzt verbal die Messer: "Egal, was uns in den Kühlschränken erwartet, Hanna und ich sind ein eingespieltes Dreamteam, und wir kochen unsere Gegner:innen locker und mit viel Kreativität in Grund und Boden!" Die erste Folge von "Kühlschrank öffne dich! - Das Duell der Kochprofis", sehen SAT.1-Zuschauer:innen am Donnerstag, 7. April 2022, um 20:15 Uhr. "Kühlschrank öffne dich!" basiert auf der kanadischen Erfolgsshow "Fridge Wars" und wird produziert von Endemol Shine.Neben einem spannenden Wettkampf und inspirierend-leckeren Gerichten zum einfachen Nachkochen erwarten die Zuschauer:innen zudem Tipps und Tricks rund um die Themen Kochen, Lebensmittel und Ernährung. Hanna Reder: "Essen bestellen oder noch mal schnell einkaufen gehen, das ist leicht. Aber den Kühlschrank öffnen und etwas wirklich Gutes daraus kochen, darin liegt die echte Herausforderung. Wenn wir in dieser Show den Zuschauer:innen Ideen für ihren eigenen Kochalltag geben können und damit zusätzlich dazu inspirieren, Lebensmittel nicht einfach so wegzuschmeißen, wäre das grandios!""Kühlschrank öffne dich! - Das Duell der Kochprofis", 6 Episoden, ab 7. April 2022 immer donnerstags um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn.Pressekontakt:Barbara StefanerCommunications & PRNews, Sports, Factual & Fictionphone: +49 (0) 89 95 07 - 1128email: barbara.stefaner@seven.onewww.presse.sat1.dePhoto Production & EditingClarissa Schreinerphone: +49 (0) 89 95 07 - 1191email: clarissa.schreiner@seven.oneOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/5154358