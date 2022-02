DJ AUKTION/Deutscher Langläufer stößt auf reges Interesse

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Bundesfinanzagentur hat am Mittwoch eine 15-jährige Bundesanleihe im Auktionsverfahren aufgestockt. Die Transaktion stieß auf ein hohes Interesse, sie war klar überzeichnet. Die Zeichnungsquote kletterte deutlich. Stücke für 1,283 Milliarden Euro wurden am Markt untergebracht und Titel im Umfang von 217 Millionen Euro zum Zwecke der Marktpflege in den Eigenbestand des Bundes genommen, so dass sich das angepeilte Emissionsvolumen von 1,5 Milliarden Euro einstellte.

Die Bundesbank als ausführendes Organ befriedigte alle Gebote zum niedrigsten Kurs und akzeptierte auf Nichtwettbewerbsbasis 45 Prozent der Offerten zum gewichteten Durchschnittskurs. Nachfolgend eine Übersicht der Details der Aufstockungsauktion; in Klammern die Resultate der vorangegangenen Versteigerung gleicher Papiere vom 19. Januar:

=== Emission 0%-ige Bundesanleihen mit Fälligkeit am 15. Mai 2036 Volumen 1,5 Mrd EUR Bietungsvolumen 3,487 Mrd EUR Zuteilungsbetrag 1,283 Mrd EUR Zeichnungsquote 2,7 (1,1) Durchschnittsrend. 0,37% (0,15%) Durchschnittskurs 94,82 (97,84) Mindestkurs 94,80 (97,83) Wertstellung 25. Februar 2022 ===

