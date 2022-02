Louis Ravens wird Anfang März 2022 neuer Head of Marine Hull bei der Lampe & Schwartze Marine Underwriting. Er übernimmt damit die Aufgaben von Michael Lott, der Ende Februar in den Ruhestand tritt. Zudem gibt es weitere personelle Änderungen. Im Zuge eines lang geplanten Generationswechsels verabschiedet sich Michael Lott nach mehr als 46 Dienstjahren bei der Lampe & Schwartze Marine Underwriting (L&S MU) zum 28.02.2022 in den Ruhestand. Louis Ravens übernimmt als Head of Marine Hull die Aufgaben ...

