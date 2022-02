Weitere Videos findet Ihr unter: https://www.deraktionaer.tv Die Ukraine-Krise dominiert aktuell die Schlagzeilen. Folker Hellmeyer sieht in den Aussagen der Politiker keine Muskelspiele mehr, sondern eine Veränderung der Sicherheitsarchitektur in Europa. Dabei kritisiert er auch die Rolle der USA. Die Auswirkungen auf die Märkte waren zuletzt deutlich zu spüren. Hellmeyer befürchtet in verschiedenen Bereichen eine Preisexplosion. Der Marktexperte hatte in diesem Zusammenhang bereits im Januar vor einer Verschärfung der Lieferkettenprobleme gewarnt. Wie Hellmeyer die weitere Entwicklung im Ukraine-Konflikt einschätzt und wie es auf den Rohstoff- und Aktienmärkten weitergeht, erfahren Sie im folgenden Interview.