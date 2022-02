DJ CapTrader: Neuer Auftritt durch umfangreichen Relaunch

DGAP-Media / 2022-02-23 / 12:17

Düsseldorf, 23. Februar 2022 - Der Düsseldorfer Online-Broker hat jüngst sichtbare Veränderungen vorgenommen und die Unternehmenskommunikation stark optimiert. Im Zuge eines völlig neu gestalteten Markenauftritts startet CapTrader mit einem neuem Corporate Design sowie Logo in das Börsenjahr 2022.

"Die Unternehmenswerte von CapTrader sind Professionalität, Integrität und Zuverlässigkeit. Um diese Kernwerte tief in unserer Unternehmenskultur und -kommunikation zu verankern und eine starke Positionierung anzustreben, haben wir nicht nur unser Logo sowie die Webseite überarbeitet, sondern gleich ein komplett neues Markenterritorium erarbeitet und CapTrader somit "neu erfunden", kommentiert Andreas Weiß, Geschäftsführer bei CapTrader, den neuen Auftritt des Unternehmens. Neben dem neuen Logo und der neuen Webseite, wurden neue Kernwerte, Vision und Mission, ein neues Design sowie Slogan und ein Imagefilm ausgearbeitet. "Wir möchten unseren direkten Bezug zur Börse visualisieren und unseren hervorragenden Kundenservice sowie das umfangreiche Produktangebot in den Fokus stellen." Wie das konkret aussieht, erklärt Christian Korte, Head Of Marketing bei CapTrader, am Beispiel des überarbeiteten Logos: "Die Unternehmenswerte spiegeln sich im Logo wider. Der professionelle Börsenhandel wird durch das "C" in Form eines Candlesticks symbolisiert, Integrität als Partner durch das "T" aus "Trader", das durch den Weißraum gebildet wird, und zuletzt Zuverlässigkeit, die durch den rationalen Charakter durch ausgewogene und simple Merkmale wie die Typo der Wort-Bild-Marke zum Ausdruck gebracht wird." "Trade your future now" lautet der neue Claim von CapTrader. Dieser animiert Rezipienten dazu, sich mit Trading bzw. Vermögensanlagen auseinanderzusetzen und sich frühzeitig um seine Zukunft zu kümmern. CapTrader, das ist professioneller Handel ohne Grenzen an den Börsen dieser Welt. Der neue Auftritt soll genau das verkörpern. "Wer auf unsere neue Webseite kommt, findet sehr schnell die Bereiche, die ihn interessieren. Die Webseite ist selbsterklärend und so transparent wie unsere tägliche Kommunikation mit unseren Kundinnen und Kunden. Mit dem neuen Webauftritt möchten wir neue Maßstäbe in Sachen Customer Journey und User Experience setzen und werden die Website weiterhin fortlaufend optimieren", führt Christian Korte weiter aus. Der Düsseldorfer Online-Broker ist seit mehr als einer Dekade am Markt und gehört damit zu den erfahrensten Brokern in Deutschland. "Wir bieten weltweiten Zugang zu zahlreichen Börsenplätzen und das zu sehr günstigen Konditionen, mit nur einem Depot. Durch regelmäßige Webinare und Schulungen begleiten und coachen wir unsere Kundinnen und Kunden im Umgang mit der Handelssoftware und den Produkten, so dass sie erfolgreicher werden", unterstreicht Andreas Weiß, Geschäftsführer bei CapTrader, die langfristige Strategie seines Unternehmens. Gerne steht das Team von CapTrader interessierten Journalisten und Journalisten für weitere Fragen und eine Erklärung der Aktivitäten zur Verfügung. Wir freuen uns auf Ihren Kontakt.

Über CapTrader CapTrader ist ein Online-Broker mit Hauptsitz in Düsseldorf. Mit einem Konto bei CapTrader können Kunden per direktem Börsenzugang rund um die Uhr mehr als 1,2 Millionen Wertpapiere an 135 Börsen, in 33 Ländern mit 23 Währungen handeln. Das weitreichende Portfolio umfasst Aktien, Optionen, ETFs, Futures, Fonds, Währungen, Optionsscheine, Zertifikate und weitere Wertpapierarten. Neben den geringen Ordergebühren zeichnet sich der Broker aus Düsseldorf durch einen mehrfach ausgezeichneten Kundensupport aus, der via Telefon, Live-Chat und E-Mail börsentäglich erreichbar ist. CapTrader komplettiert sein Angebot durch Schulungen und Webinare.

Pressekontakt Christian Korte Telefon: +49 (0) 211 740786 - 19 E-Mail: Christian.Korte@captrader.com Internet: www.captrader.com

CapTrader GmbH Elberfelder Str. 2 D-40213 Düsseldorf

CapTrader GmbH Geschäftsführer: Andreas Weiß, Christian Weiß, Michael Heyder Handelsregister: HRB 86537 Amtsgericht Düsseldorf Ende der Pressemitteilung

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emittent/Herausgeber: CapTrader Schlagwort(e): Unternehmen

2022-02-23 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1286715 2022-02-23

Bildlink: https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=show_t_gif&application_id=1286715&application_name=news

(END) Dow Jones Newswires

February 23, 2022 06:17 ET (11:17 GMT)