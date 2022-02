DJ LVMH hat ein Auge auf Ralph Lauren geworfen - Medien

PARIS (Dow Jones)--Der französische Luxusgüterkonzern LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton soll einem Medienbericht zufolge Sondierungsgespräche mit dem US-Modeunternehmen Ralph Lauren über eine Übernahme geführt haben. Gespräche zwischen den beiden Unternehmen liefen bereits seit einigen Jahren, weil der gleichnamige Gründer von Ralph Lauren, mittlerweile 82 Jahre alt, die Zukunft seines Modehauses sichern wolle, berichtet die US-Nachrichtenseite Axios unter Berufung auf ungenannte Personen. Ausgehend von einem Aufschlag auf den derzeitigen Unternehmenswert von knapp 8 Milliarden Dollar, der üblicherweise bei Übernahmen gezahlt werde, könnte dies eine der größten Übernahmen in der Bekleidungsbranche werden und die Präsenz von LVMH auf dem US-Markt festigen.

Das 1967 von Ralph Lauren gegründete Modehaus bietet unter anderem Kleidung und Accessoires an und verkauft diese weltweit in eigenen Geschäften sowie über den Einzelhandel. Bekannt ist der Konzern besonders für seine unter dem Markennamen Polo by Ralph Lauren angebotenen Polohemden mit aufgesticktem Polospieler. Weder bei LVMH noch Ralph Lauren war eine Stellungnahme in der Sache erhältlich.

