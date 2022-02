Novartis 3.08% gerihouse (SIDIV): Der Schweizer Pharmakonzern Novartis (ISIN: CH0012005267) gibt eine Anhebung der Dividende um 3,3 Prozent von 3 Franken je Aktie auf 3,10 Franken (ca. 2,98 Euro) je Aktie bekannt. Es ist die 25. jährliche Dividendenanhebung in Folge seit der Gründung von Novartis im Dezember 1996. Beim derzeitigen Kursniveau von 81,10 Franken (ca. 78,05 Euro) liegt die aktuelle Dividendenrendite somit bei 3,82 Prozent. Die nächste Generalversammlung findet am 4. März 2022 ohne physische Anwesenheit der Aktionäre in Basel statt. Die Auszahlung der Dividende erfolgt am 10. März 2022. Ex-Dividenden Tag ist der 8. März 2022. Novartis meldete am Mittwoch einen Anstieg des Umsatz im Jahr 2021 um 6 Prozent auf 51,63 Mrd. US-Dollar. Zu konstanten ...

