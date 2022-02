DJ PTA-News: KFM Deutsche Mittelstand AG: "4,25%-Katjes International GmbH & Co. KG-Anleihe 19/24" weiterhin als "durchschnittlich attraktiv" eingeschätzt - KFM-Mittelstandsanleihen-Barometer (Update)

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Düsseldorf (pta059/23.02.2022/13:30) - In ihrem aktuellen Barometer zu der 4,25 %-Anleihe der Katjes International GmbH & Co. KG mit Laufzeit bis 2024 (WKN A2TST9) kommt die KFM Deutsche Mittelstand AG zu dem Ergebnis, die Anleihe weiterhin als "durchschnittlich attraktiv (positiver Ausblick)" (3,5 von 5 möglichen Sternen) einzuschätzen.

Darstellung des Unternehmens anhand veröffentlichter, kostenlos und frei zugänglicher Informationen[ 1 ] ( https:// www.kfmag.de/kfm-barometer/details/ die-425-katjes-international-gmbh-co-kg-anleihe-19-24-wird-weiterhin-als-durch-schnittlich-attraktiv-positiver-ausblick-35-von-5-moeglichen-sternen-eingeschaetzt / # _ftn1)

Branche: so genannte Fast Moving Consumer Goods - FMCG (im Wesentlichen Süßwaren und Pflegeprodukte) Kerngeschäft: etablierte lokale Süßwarenmarken Marktgebiet: Europa Tochter-Gesellschaften und deren Geschäftsmodelle: Darstellung der wesentlichen Tochtergesellschaften der Katjes International Gruppe (ohne Zweck- und Landesholdinggesellschaften). * Piasten GmbH (D) ist Bayerns größter Hersteller von Süßwaren, dessen Geschichte bis in die 1920er Jahre zurückreicht und ist in erster Linie Produzent von Pralinen, Dragees und Schokolade. Zu seinen Marken gehört Treets und Piasten. Seit Katjes International 2014 das Unternehmen übernommen hat, wurde das Unternehmen gezielt mit neuen Markenprodukten erweitert. Zu seinen Märkten zählt neben Deutschland auch Exportmärkte (u.a. Italien und Osteuropa). * Sperlari S.R.L. (I) ist einer der ältesten Torrone-Hersteller (Nougatkonfekt) der Welt und wurde 1836 gegründet. Sperlari ist in Italien u.a. Marktführer für zuckerfreie Süßungsmittel und nussbasierte, saisonale Produkte. Neben der Traditionsmarke Sperlari gehören zum Sortiment u.a. Marken Dietor und Galatine. Sperlari ist neben Italien auch in Exportmärkten wie Deutschland, Spanien und China aktiv. * Dulcioliva S.R.L. (I) ist seit Ende Juni 2021 Teil von Katjes International (indirekt gehalten über Sperlari S.R.L.) und Hersteller von Pralinen, Schokolade und Aufstrich. Die Marke Olivia ist Marktführer bei den traditionellen Cuneesi Pralinen. Zu den Märkten zählen Italien und Exportmärkte (v.a. USA). * Dallmann's Pharma Candy GmbH (D) ist ein Hersteller von Hals- und Hustenbonbons der in erster Linie durch seine Marken Dallmann's Salbei Bonbons und dem Vertrieb der Wick Hustenbonbons im Absatzmarkt deutscher Apotheken bekannt ist. Der Vertrieb der WICK Hustenbonbons erfolgt in Markenlizenz der The Procter & Gamble Company (Cincinati, Ohio, USA). Im Mai 2020 erwarb Dallmann's mit Bübchen den Marktführer im Segment "Baby & Kids Care" in Deutschland. * Harlekijntjes B.V. (NL) ist ein Hersteller von Lakritz und Fruchtgummi. Das Hauptprodukt Harlekijntjes ist das nach Menge meistverkaufte Lakritzprodukt in den Niederlanden. Zu den weiteren Märkten gehört neben der Niederlande u.a. Finnland, Schweden und Deutschland. * Candy Kittens Ltd. (GB / Beteiligung i.H.v. 52,2%) ist ein Produzent von innovativen "Gourmet Sweets", die rein vegan, frei von tierischer Gelatine, Palmöl und Carnauba-Wachs sowie komplett CO2-neutral hergestellt werden. Mit der Marke Candy Kittens Gourmet Sweets ist das Unternehmen derzeit in Großbritannien aktiv. Katjes International ist im Besitz von Optionsrechten auf den Erwerb weiterer Anteile. * CPK S.A.S. (F / Beteiligung i.H.v. 23%) ist eine Beteiligungsgesellschaft, in welche Katjes International Ende 2018 seine französische Tochtergesellschaft Lutti (zu der Zeit bereits die zweitgrößte Zuckerwarenmarke in Frankreich) eingebracht hat. Zu den Produkten der angebundenen Unternehmen zählen (Kau-)Bonbons, Schokolade, Frucht- und Kaugummi, welche u.a. unter den Marken Carambar, Lutti, Suchard, Suchard Express und kaba vertrieben werden. Mitarbeiter: 960 (30.06.2021) Unternehmenssitz: Emmerich am Rhein Gründung/Historie: Die Katjes International GmbH & Co. KG wurde 1972 als Fassin Verwaltungs G.m.b.H. & Co. Immobilien-Kommanditgesellschaft in Emmerich gegründet. Seit Februar 2011 firmierte die Gesellschaft unter Katjes Fassin Verwaltungs GmbH & Co. KG. Zuletzt wurde die Gesellschaft in Katjes International GmbH & Co. KG umfirmiert. Der Beginn der internationalen Expansion erfolgt 2009. Die Katjes International beteiligt sich in mehreren Schritten mit insgesamt 33,3% an dem Zuckerwarenhersteller Lutti. Die Marke Lutti ist in Frankreich die Nummer 2 und in Belgien Marktführer im Segment Zuckerwaren. Seitdem wurde das Produktportfolio durch weitere Akquisitionen stetig vergrößert. Geschäftsmodell/Produkte/Dienstleistungen: Katjes International ist gemeinsam mit ihren zwei unabhängigen und rechtlich selbständigen Schwestergesellschaften Katjes Fassin GmbH & Co. KG ("Katjes Deutschland") und Katjesgreenfood GmbH & Co. KG Teil der Katjes Gruppe. In der Katjes International bündelt die Gruppe Ihre Beteiligungen an etablierten und starken lokalen Süßwarenmarken in Europa. Als strategischer Investor setzt die Katjes International auf eine klar definierte Wachstumsstrategie und hat als aktiver Konsolidierer in der letzten Dekade einen Track-Record in länderübergreifenden M&A-Transaktionen innerhalb des europäischen Süßwarenmarktes aufgebaut. Mitbewerber/Alleinstellungsmerkmal/Besonderheit: Katjes International verfügt über ein Portfolio an bekannten und etablierten Marken. Zusätzlich profitiert die gesamte Katjes-Gruppe von verschiedenen Synergieeffekten zwischen den jeweiligen Marken. Die Einheiten der Katjes Gruppe sind zum Großteil im europäischen Süßwarenmarkt aktiv. Mit regionaler Nähe und weitgehend identischen Rohstoffen erzielt die Gruppe im Einkauf Synergieeffekte. Zudem lassen sich Vertriebssynergien durch die Nutzung deckungsgleicher Vertriebswege für verschiedene Marken realisieren. Die guten Marktpositionen und langjährigen Kundenbeziehungen unterstützen den Vertrieb der verschiedenen Produkte der Gruppe und führen zu Cross-Selling Effekten. Strategie: Im Rahmen ihres langfristigen "Buy-and-Hold"-Ansatzes bleiben alle Beteiligungen nach der Akquisition rechtlich und organisatorisch selbstständig und behalten auch ihre lokale Geschäftsführung. So wird sichergestellt, dass die Expertise und das Verständnis für die individuellen Marktbedingungen vor Ort erhalten bleiben. Dabei folgt der Markenaufbau in der Regel der Philosophie: Eine Marke - Eine Grundeigenschaft. Diese Fokussierung stärkt den Markenwert, der regelmäßig durch gezielte Marketing- und Werbemaßnahmen im jeweiligen Heimatmarkt nachhaltig gesteigert wird. Mit seiner weitreichenden Erfahrung in der Akquisition von Marken und Unternehmen prüft das Management-Team von Katjes International fortlaufend neue, geeignete Akquisitionsobjekte. Als Prämisse gilt dabei, dass diese sowohl vom Produkt- und/oder Vertriebsbereich, als auch von der Marktstellung zum Unternehmen passen. Kunden: direkt: Großhandel / indirekt: Lebensmitteleinzelhandel, Drogeriemärkte und Apotheken Lieferanten: Rohstoffhändler (insbesondere für Zucker, Glukose, Kakao, Nüssen und Panthenol)

Markt / Branche

Die Süßwarenindustrie wie auch die Industrie für Hygiene- und Pflegeprodukte sind grundsätzlich relativ stabile Branchen mit geringer Konjunkturabhängigkeit. Vor dem Hintergrund dieser weitgehenden, branchentypischen Konjunkturresistenz geht die Geschäftsführung der Katjes International auch zukünftig von einer relativ stabilen Entwicklung der Absatzmengen aus. Zusätzlich spielt hier die Systemrelevanz der Lebensmittelindustrie ebenso wie der Hygiene- und Pflegeindustrie eine Rolle, die trotz gewisser pandemiebedingter Einschränkungen eine Weiterführung des Betriebs ermöglicht.

In der Süßwarenindustrie zeigt sich ein zunehmender Trend zu gesunden und nachhaltigen Süßwaren. Für die Beteiligungen der Katjes International ergibt sich damit zum einen die Chance, durch beispielsweise zuckerfreie oder nusshaltige Süßwaren von diesem Trend zu profitieren. Zum anderen können sie die zu beobachtende verstärkte Nachfrage nach Markenartikeln nutzen und den Absatz ihrer starken Marken mittels gezielter Maßnahmen steigern. Neben der Steigerung der Produktivität, der Einführung neuer Produkte und der Umsetzung zielgruppenorientierter Marketingaktivitäten zählt für Katjes International auch die Akquisition von Neukunden und die Erweiterung der Distribution zu den wesentlichen Zielen.

Bei Pflegeprodukten ergibt sich die Chance, dem Wunsch nach Nachhaltigkeit beispielsweise durch Reduzierung von Verpackungsmüll und einem nachhaltigeren Produktionsprozess zu entsprechen.

Darstellung der Betriebswirtschaftlichen Entwicklung

Die betriebswirtschaftliche Entwicklung des Konzerns stellt sich anhand der veröffentlichten Daten [ 2 ] ( https:// www.kfmag.de/kfm-barometer/details/ die-425-katjes-international-gmbh-co-kg-anleihe-19-24-wird-weiterhin-als-durch-schnittlich-attraktiv-positiver-ausblick-35-von-5-moeglichen-sternen-eingeschaetzt / # _ftn2) wie folgt dar:

