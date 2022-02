DJ PTA-News: KFM Deutsche Mittelstand AG: "4,25%-Katjes International GmbH & Co. KG-Anleihe 19/24" weiterhin als "durchschnittlich attraktiv" eingeschätzt - KFM-Mittelstandsanleihen-Barometer (Update)

Düsseldorf (pta059/23.02.2022/13:30) - In ihrem aktuellen Barometer zu der 4,25 %-Anleihe der Katjes International GmbH & Co. KG mit Laufzeit bis 2024 (WKN A2TST9) kommt die KFM Deutsche Mittelstand AG zu dem Ergebnis, die Anleihe weiterhin als "durchschnittlich attraktiv (positiver Ausblick)" (3,5 von 5 möglichen Sternen) einzuschätzen.

Darstellung des Unternehmens anhand veröffentlichter, kostenlos und frei zugänglicher Informationen[ 1 ] ( https:// www.kfmag.de/kfm-barometer/details/ die-425-katjes-international-gmbh-co-kg-anleihe-19-24-wird-weiterhin-als-durch-schnittlich-attraktiv-positiver-ausblick-35-von-5-moeglichen-sternen-eingeschaetzt / # _ftn1)

Branche: so genannte Fast Moving Consumer Goods - FMCG (im Wesentlichen Süßwaren und Pflegeprodukte) Kerngeschäft: etablierte lokale Süßwarenmarken Marktgebiet: Europa Tochter-Gesellschaften und deren Geschäftsmodelle: Darstellung der wesentlichen Tochtergesellschaften der Katjes International Gruppe (ohne Zweck- und Landesholdinggesellschaften). * Piasten GmbH (D) ist Bayerns größter Hersteller von Süßwaren, dessen Geschichte bis in die 1920er Jahre zurückreicht und ist in erster Linie Produzent von Pralinen, Dragees und Schokolade. Zu seinen Marken gehört Treets und Piasten. Seit Katjes International 2014 das Unternehmen übernommen hat, wurde das Unternehmen gezielt mit neuen Markenprodukten erweitert. Zu seinen Märkten zählt neben Deutschland auch Exportmärkte (u.a. Italien und Osteuropa). * Sperlari S.R.L. (I) ist einer der ältesten Torrone-Hersteller (Nougatkonfekt) der Welt und wurde 1836 gegründet. Sperlari ist in Italien u.a. Marktführer für zuckerfreie Süßungsmittel und nussbasierte, saisonale Produkte. Neben der Traditionsmarke Sperlari gehören zum Sortiment u.a. Marken Dietor und Galatine. Sperlari ist neben Italien auch in Exportmärkten wie Deutschland, Spanien und China aktiv. * Dulcioliva S.R.L. (I) ist seit Ende Juni 2021 Teil von Katjes International (indirekt gehalten über Sperlari S.R.L.) und Hersteller von Pralinen, Schokolade und Aufstrich. Die Marke Olivia ist Marktführer bei den traditionellen Cuneesi Pralinen. Zu den Märkten zählen Italien und Exportmärkte (v.a. USA). * Dallmann's Pharma Candy GmbH (D) ist ein Hersteller von Hals- und Hustenbonbons der in erster Linie durch seine Marken Dallmann's Salbei Bonbons und dem Vertrieb der Wick Hustenbonbons im Absatzmarkt deutscher Apotheken bekannt ist. Der Vertrieb der WICK Hustenbonbons erfolgt in Markenlizenz der The Procter & Gamble Company (Cincinati, Ohio, USA). Im Mai 2020 erwarb Dallmann's mit Bübchen den Marktführer im Segment "Baby & Kids Care" in Deutschland. * Harlekijntjes B.V. (NL) ist ein Hersteller von Lakritz und Fruchtgummi. Das Hauptprodukt Harlekijntjes ist das nach Menge meistverkaufte Lakritzprodukt in den Niederlanden. Zu den weiteren Märkten gehört neben der Niederlande u.a. Finnland, Schweden und Deutschland. * Candy Kittens Ltd. (GB / Beteiligung i.H.v. 52,2%) ist ein Produzent von innovativen "Gourmet Sweets", die rein vegan, frei von tierischer Gelatine, Palmöl und Carnauba-Wachs sowie komplett CO2-neutral hergestellt werden. Mit der Marke Candy Kittens Gourmet Sweets ist das Unternehmen derzeit in Großbritannien aktiv. Katjes International ist im Besitz von Optionsrechten auf den Erwerb weiterer Anteile. * CPK S.A.S. (F / Beteiligung i.H.v. 23%) ist eine Beteiligungsgesellschaft, in welche Katjes International Ende 2018 seine französische Tochtergesellschaft Lutti (zu der Zeit bereits die zweitgrößte Zuckerwarenmarke in Frankreich) eingebracht hat. Zu den Produkten der angebundenen Unternehmen zählen (Kau-)Bonbons, Schokolade, Frucht- und Kaugummi, welche u.a. unter den Marken Carambar, Lutti, Suchard, Suchard Express und kaba vertrieben werden. Mitarbeiter: 960 (30.06.2021) Unternehmenssitz: Emmerich am Rhein Gründung/Historie: Die Katjes International GmbH & Co. KG wurde 1972 als Fassin Verwaltungs G.m.b.H. & Co. Immobilien-Kommanditgesellschaft in Emmerich gegründet. Seit Februar 2011 firmierte die Gesellschaft unter Katjes Fassin Verwaltungs GmbH & Co. KG. Zuletzt wurde die Gesellschaft in Katjes International GmbH & Co. KG umfirmiert. Der Beginn der internationalen Expansion erfolgt 2009. Die Katjes International beteiligt sich in mehreren Schritten mit insgesamt 33,3% an dem Zuckerwarenhersteller Lutti. Die Marke Lutti ist in Frankreich die Nummer 2 und in Belgien Marktführer im Segment Zuckerwaren. Seitdem wurde das Produktportfolio durch weitere Akquisitionen stetig vergrößert. Geschäftsmodell/Produkte/Dienstleistungen: Katjes International ist gemeinsam mit ihren zwei unabhängigen und rechtlich selbständigen Schwestergesellschaften Katjes Fassin GmbH & Co. KG ("Katjes Deutschland") und Katjesgreenfood GmbH & Co. KG Teil der Katjes Gruppe. In der Katjes International bündelt die Gruppe Ihre Beteiligungen an etablierten und starken lokalen Süßwarenmarken in Europa. Als strategischer Investor setzt die Katjes International auf eine klar definierte Wachstumsstrategie und hat als aktiver Konsolidierer in der letzten Dekade einen Track-Record in länderübergreifenden M&A-Transaktionen innerhalb des europäischen Süßwarenmarktes aufgebaut. Mitbewerber/Alleinstellungsmerkmal/Besonderheit: Katjes International verfügt über ein Portfolio an bekannten und etablierten Marken. Zusätzlich profitiert die gesamte Katjes-Gruppe von verschiedenen Synergieeffekten zwischen den jeweiligen Marken. Die Einheiten der Katjes Gruppe sind zum Großteil im europäischen Süßwarenmarkt aktiv. Mit regionaler Nähe und weitgehend identischen Rohstoffen erzielt die Gruppe im Einkauf Synergieeffekte. Zudem lassen sich Vertriebssynergien durch die Nutzung deckungsgleicher Vertriebswege für verschiedene Marken realisieren. Die guten Marktpositionen und langjährigen Kundenbeziehungen unterstützen den Vertrieb der verschiedenen Produkte der Gruppe und führen zu Cross-Selling Effekten. Strategie: Im Rahmen ihres langfristigen "Buy-and-Hold"-Ansatzes bleiben alle Beteiligungen nach der Akquisition rechtlich und organisatorisch selbstständig und behalten auch ihre lokale Geschäftsführung. So wird sichergestellt, dass die Expertise und das Verständnis für die individuellen Marktbedingungen vor Ort erhalten bleiben. Dabei folgt der Markenaufbau in der Regel der Philosophie: Eine Marke - Eine Grundeigenschaft. Diese Fokussierung stärkt den Markenwert, der regelmäßig durch gezielte Marketing- und Werbemaßnahmen im jeweiligen Heimatmarkt nachhaltig gesteigert wird. Mit seiner weitreichenden Erfahrung in der Akquisition von Marken und Unternehmen prüft das Management-Team von Katjes International fortlaufend neue, geeignete Akquisitionsobjekte. Als Prämisse gilt dabei, dass diese sowohl vom Produkt- und/oder Vertriebsbereich, als auch von der Marktstellung zum Unternehmen passen. Kunden: direkt: Großhandel / indirekt: Lebensmitteleinzelhandel, Drogeriemärkte und Apotheken Lieferanten: Rohstoffhändler (insbesondere für Zucker, Glukose, Kakao, Nüssen und Panthenol)

Markt / Branche

Die Süßwarenindustrie wie auch die Industrie für Hygiene- und Pflegeprodukte sind grundsätzlich relativ stabile Branchen mit geringer Konjunkturabhängigkeit. Vor dem Hintergrund dieser weitgehenden, branchentypischen Konjunkturresistenz geht die Geschäftsführung der Katjes International auch zukünftig von einer relativ stabilen Entwicklung der Absatzmengen aus. Zusätzlich spielt hier die Systemrelevanz der Lebensmittelindustrie ebenso wie der Hygiene- und Pflegeindustrie eine Rolle, die trotz gewisser pandemiebedingter Einschränkungen eine Weiterführung des Betriebs ermöglicht.

In der Süßwarenindustrie zeigt sich ein zunehmender Trend zu gesunden und nachhaltigen Süßwaren. Für die Beteiligungen der Katjes International ergibt sich damit zum einen die Chance, durch beispielsweise zuckerfreie oder nusshaltige Süßwaren von diesem Trend zu profitieren. Zum anderen können sie die zu beobachtende verstärkte Nachfrage nach Markenartikeln nutzen und den Absatz ihrer starken Marken mittels gezielter Maßnahmen steigern. Neben der Steigerung der Produktivität, der Einführung neuer Produkte und der Umsetzung zielgruppenorientierter Marketingaktivitäten zählt für Katjes International auch die Akquisition von Neukunden und die Erweiterung der Distribution zu den wesentlichen Zielen.

Bei Pflegeprodukten ergibt sich die Chance, dem Wunsch nach Nachhaltigkeit beispielsweise durch Reduzierung von Verpackungsmüll und einem nachhaltigeren Produktionsprozess zu entsprechen.

Darstellung der Betriebswirtschaftlichen Entwicklung

Die betriebswirtschaftliche Entwicklung des Konzerns stellt sich anhand der veröffentlichten Daten [ 2 ] ( https:// www.kfmag.de/kfm-barometer/details/ die-425-katjes-international-gmbh-co-kg-anleihe-19-24-wird-weiterhin-als-durch-schnittlich-attraktiv-positiver-ausblick-35-von-5-moeglichen-sternen-eingeschaetzt / # _ftn2) wie folgt dar:

Katjes International hat zum 31. Dezember 2018 ihre Tochtergesellschaften Lutti und CSB in die französische CPK eingebracht, daraus ist eine 23% Beteiligung an der Gesellschaft hervorgegangen, die als at equity-Methode bewertete Beteiligung einbezogen wird. Die beiden Tochtergesellschaften erzielten 2018 zusammen einen Umsatz von 100 Mio. EUR, dieser wird ab 2019 nicht mehr berücksichtigt.

Katjes International ist insbesondere in Akquisitionsjahren, beeinflusst durch Größe und Profitabilität sowie strategische Bedeutung der erworbenen Tochtergesellschaften, gewissen Schwankungen im Bereich der vorgenannten Kennzahlen zu der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage unterworfen.

Entwicklung 2020

Schnelldrehende Konsumgüter (FMCG) zeichnen sich grundsätzlich durch eine niedrige Zyklizität und eine hohe konjunkturelle Robustheit aus. Dies war auch im Jahr 2020 zu beobachten: Die für die Katjes International Gesellschaften wesentlichen Absatzkanäle waren in der Pandemie durchgehend geöffnet. So konnte der Konzern im Geschäftsjahr 2020 seinen Umsatz von 209,6 Mio. EUR in 2019 um 4,1% auf 218,1 Mio. EUR steigern. Die Produktgruppen Zuckerware und Schokolade zeigten sich mit 50,4% (2019: 55,6%) bzw. 28,3% (2019: 31,8%) des Umsatzanteils auch weiterhin als größte Umsatztreiber. Ihr Umsatzanteil sank jedoch zugunsten des, durch die Akquisition von Bübchen neu hinzugekommenen Produktgruppe Pflegeprodukte, die im Berichtsjahr 14,0% der Umsätze erzielte.

Das EBITDA verbesserte sich von 17,1 Mio. EUR im Vorjahr auf 24,6 Mio. EUR. Positiv beeinflusst wurde das Ergebnis durch die Erstkonsolidierung von Bübchen, hier wurde ein passivischer Unterschiedsbetrag in Höhe von EUR 15,8 Mio. erfolgswirksam realisiert.

Neben der bereits beschriebenen Akquisition der Mark Bübchen hat sich Katjes International im November 2020 über ihre Tochtergesellschaft Dallmann's/Bübchen mit 10% an dem Startup Blaue Helden beteiligt. Das im Jahr 2019 gegründete Unternehmen hat es sich das Ziel gesetzt, den Markt für Reinigungsmittel nachhaltiger zu gestalten.

Ende 2020 hat sich Katjes International von Ihrer Minderheitsbeteiligung (6,1%) an der Josef Manner & Comp. AG getrennt und die Anteile an die Privatstiftung Manner veräußert. Wie mit Vertrag vom 23. Dezember 2020 vereinbart, erfolgte der Eingang der Zahlung des Kaufpreises und damit auch der Vollzug des Verkaufs der Aktien an der Josef Manner & Comp. AG im Februar 2021.

Entwicklung 2021 und Ausblick

Die Umsatzerlöse stiegen im ersten Halbjahr 2021 auf 101,3 Mio. EUR und lagen damit deutlich (+24,6%) über dem Umsatz des Vorjahreszeitraumes (6M 2020: 81,3 Mio. EUR). Dieser Anstieg resultiert aus dem gesteigerten Umsatz bei allen wesentlichen Tochtergesellschaften, infolge der gesamtwirtschaftlichen Stabilisierung, sowie dem Beitrag der letztes Jahr im Mai akquirierten Beteiligung Bübchen.

Das EBITDA lag im Berichtszeitraum bei 3,1 Mio. EUR (6M 2020: EUR 9,1 Mio.). Auch hier resultiert die Veränderung im Vergleich zum ersten Halbjahr des Vorjahres ausschließlich aus den Effekten aus der Kaufpreisallokation von Bübchen. Ohne Berücksichtigung der Erstkonsolidierungseffekte aus der Akquisition Bübchen lag das EBITDA der ersten sechs Monate 2021 EUR über dem des Vergleichszeitraums des Vorjahres.

Vor dem Hintergrund der zufriedenstellenden Entwicklung im ersten Halbjahr 2021 und des in der Regel deutlich stärkeren zweiten Halbjahres rechnet Katjes International damit, die für das laufende Geschäftsjahr prognostizierten Ziele zu erreichen. Für den Konzernumsatz wird ein Anstieg auf 235 Mio. EUR bis 250 Mio. EUR erwartet, während eine EBITDA-Marge von rund 8% bis 9% erreicht werden soll. Das mittelfristige Ziel der Gesellschaft ist das nachhaltige Erreichen einer durchschnittlichen EBITDA-Marge von mindestens 10%.

Zum 30. Juni 2021 hat die Katjes International Tochtergesellschaft Sperlari S.R.L. die Mehrheit (75%) der Dulcioliva S.R.L., dem führenden Hersteller der Schokoladenspezialität "Cuneesi" erworben. Bei dem Erwerb dieser traditionsreichen Schokoladenmarke in Italien spielten Vertriebs- und Kompetenzsynergien eine entscheidende Rolle.

Quick-Check Nachhaltigkeit durch imug | rating[ 3 ] ( https://www.kfmag.de/kfm-barometer/details/ die-425-katjes-international-gmbh-co-kg-anleihe-19-24-wird-weiterhin-als-durch-schnittlich-attraktiv-positiver-ausblick-35-von-5-moeglichen-sternen-eingeschaetzt / # _ftn3)

Der Nachhaltigkeitsbeitrag der Katjes International GmbH & Co. KG wird als neutral eingeschätzt. Das Unternehmen verstößt nicht gegen die von der KFM Deutsche Mittelstand AG definierten Ausschlusskriterien. Die Katjes International GmbH & Co. KG erzielt keine Umsätze mit Produkten/Dienstleistungen, die eine direkte positive Wirkung auf Nachhaltigkeit haben. Im Unternehmen existieren keine bzw. nur geringe Ansätze für eine Berücksichtigung von ESG-Aspekten.

Anleihe: 110 Mio. EUR mit einem Zinskupon von 4,25% p.a. und einer Laufzeit bis 2024[ 4 ] ( https://www.kfmag.de/ kfm-barometer/details/ die-425-katjes-international-gmbh-co-kg-anleihe-19-24-wird-weiterhin-als-durch-schnittlich-attraktiv-positiver-ausblick-35-von-5-moeglichen-sternen-eingeschaetzt / # _ftn4)

5-jährige Laufzeit: vom 12.04.2019 bis 12.04.2024 Zinskupon: 4,25 % p.a. Volumen: 110 Mio. Euro Stückelung: 1.000 Euro je Schuldverschreibung Handelsplatz/Marktsegment: Open Market Segment der Börse Frankfurt Zinstermine: jährlich am 12.04. Kündigungsmöglichkeiten seitens des Emittenten: Vorzeitige Kündigungsmöglichkeiten (insgesamt oder teilweise) seitens der Emittentin bestehen ab dem 12.04.2022 zu 101,50% und ab dem 12.04.2023 zu 100,50% jeweils zum Nennbetrag. Eine Teilweise Kündigung ist lediglich in Schritten von mindestens 5,0 Mio. Euro bis zu einem verbleibenden ausstehenden Volumen von 30 Mio. Euro möglich. Kündigungsmöglichkeiten seitens des Gläubigers, Covenants: Ein Kündigungsrecht seitens der Anleihegläubiger besteht im Falle eines Kontrollwechsels zu 100% des Nennwertes der Schuldverschreibungen, sowie bei Nichtzahlung einer Zinsverbindlichkeit aus den Schuldverschreibungen, Insolvenz, Liquidation oder Drittverzug (bezogen auf zinstragende Verbindlichkeiten in Höhe eines Betrages von mehr als 5,0 Mio. Euro). In den Anleihebedingungen ist zudem eine weitreichende Negativerklärung im Zusammenhang mit der Besicherung gegenwärtiger und zukünftiger Kapitalmarktverbindlichkeiten der Emittentin verankert, sowie eine Ausschüttungsbeschränkung, die im Falle einer umfassenden Eigenkapitalaustattung über die Dauer dieser Ausstattung entfällt. Des Weiteren besteht im Falle dieser umfassenden Eigenkapital-Ausstatttung nach IFRS-Rechnungslegung auf Basis des jeweils letzten Konzernjahresabschlusses eine Pflicht zur Nachbesicherung durch Verpfändung der Anteile an wesentlichen Gesellschaften des Konzerns. Rang und Besicherung: Die Schuldverschreibungen sind nicht nachrangig und unbesichert ausgestaltet, Senior Unsecured. Verwendungszweck: Die Netto-Emissionserlöse dienen im Wesentlichen der Refinanzierung der Unternehmensanleihe 2015/ 2020 (A161F9). Besondere Merkmale: Die Schuldverschreibungen sind nach deutschem Recht begeben. Fazit und persönliche Meinung der Analysten: "durchschnittlich attraktiv (positiver Ausblick)" Bewertung Über die Jahre hinweg hat die Katjes International GmbH & Co. KG ein breit diversifiziertes Beteiligungsportfolio starker lokaler Süßwarenmarken aufgebaut, mit dem die Gruppe operativ sehr erfolgreich gewachsen ist. Aktuell verfolgt man die Strategie sinnvolle Ergänzungen zum bestehenden Portfolio zu erwerben und Synergieeffekte zu erzeugen. Die gute Marktstellung der Beteiligungen bietet nach unserer Auffassung eine gute Grundlage, auch in Zukunft stabile Erträge zu erwirtschaften. In Verbindung mit der Rendite in Höhe von 3,26% p.a. (auf Kursbasis von 102,00% am 23.02.2022 an der Börse Frankfurt bei Berechnung bis Endfälligkeit am 12.04.2024) wird die 4,25%-Katjes International-Anleihe 19/24 (WKN A2STS9) als "durchschnittlich attraktiv (positiver Ausblick)" (3,5 von 5 möglichen Sternen) bewertet.

Über dieses KFM-Barometer

Dieses KFM-Barometer wurde durch jeweils einen Unternehmensanalysten und einen Wertpapieranalysten im Auftrag der KFM Deutsche Mittelstand AG am 23.02.2022, 10:05 Uhr auf Basis einer Analyse der Fundamentaldaten auf Grundlage der Geschäftsberichte 2018 bis 2020, des Konzern-Zwischenbericht zum 30.06.2021 und des Wertpapierprospektes vom 03.04.2019 der Katjes International GmbH & Co. KG erstellt. Die Bewertung des KFM-Barometers beruht auf dem von der KFM Deutsche Mittelstand AG entwickelten Analyseverfahren KFM-Scoring, das neben den unternehmensspezifischen Bilanz-Kennzahlen auch die Eigenarten der Anleihebedingungen für verzinsliche Wertpapiere mittelständischer Unternehmen berücksichtigt.

Alle in diesem KFM-Barometer getroffenen Aussagen beziehen sich auf den Zeitpunkt der Erstellung. Obwohl eine Aktualisierung des KFM-Barometers bezüglich der hier analysierten Anleihe grundsätzlich in den kommenden zwölf Monaten geplant ist, steht zum Zeitpunkt der Veröffentlichung noch nicht fest, ob eine Aktualisierung im angegebenen Zeitraum oder überhaupt stattfindet.

Über die KFM Deutsche Mittelstand AG

Die KFM Deutsche Mittelstand AG mit Sitz in Düsseldorf ist Experte für Mittelstandsanleihen und Initiator des Deutschen Mittelstandanleihen FONDS (WKN A1W5T2) sowie des europäischen Mittelstandsanleihen FONDS (WKN A2PF0P). Die KFM Deutsche Mittelstand AG wurde beim Großen Preis des Mittelstandes 2016 als Preisträger für das Analyseverfahren KFM-Scoring ausgezeichnet. Für ihre anlegergerechte Transparenz- und Informationspolitik wurde die KFM Deutsche Mittelstand AG von Rödl & Partner und dem Finanzen Verlag mit dem Transparenten Bullen 2020 und 2021 ausgezeichnet.

Über die berechneten Kennzahlen zur betriebswirtschaftlichen Entwicklung (Bilanz, GuV-Rechnung)

Umsatzrendite = Ergebnis nach Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, wie rentabel das Steuern Unternehmen in der Periode gearbeitet hat. Hinweis: sie ist branchenabhängig und kann nicht verallgemeinert werden. Umsatzerlöse Eigenkapitalquote Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, wie gut ein Unternehmen Verluste absorbieren kann. = Eigenkapital Hinweis: sie ist branchenabhängig, in der Praxis hat sich jedoch eine Mindestgröße von 20% als gute Richtgröße etabliert. Bilanzsumme Anlagendeckung / Goldene Bilanzregel = Eigenkapital Die Kennzahl gibt an, wieviel des Anlagevermögens durch Eigenkapital gedeckt ist. Ein hoher Wert spricht für ein solide finanziertes Unternehmen. Anlagevermögen

Rechtliche Hinweise und Offenlegung

Diese Veröffentlichung der KFM Deutsche Mittelstand AG stellt weder ein Angebot oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots noch einen Rat oder eine persönliche Empfehlung bezüglich des Haltens, des Erwerbs oder der Veräußerung eines Finanzinstruments dar. Sie unterliegt keinen gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Anlageempfehlungen und Anlagestrategieempfehlungen und unterliegt keinem Handelsverbot vor Veröffentlichung von Anlageempfehlungen und Anlagestrategie-empfehlungen. Vielmehr dient die Veröffentlichung allein der Orientierung und Darstellung von möglichen geschäftlichen Aktivitäten. Sie stellt auch keine allumfassende Information sicher.

Die in dieser Ausarbeitung enthaltenen Informationen sind unverbindlich und erheben nicht den Anspruch auf Vollständigkeit. Soweit in dieser Ausarbeitung Aussagen über Preise, Zinssätze oder sonstige Indikationen getroffen werden, beziehen sich diese ausschließlich auf den Zeitpunkt der Erstellung der Ausarbeitung und enthalten keine Aussage über die zukünftige Entwicklung, insbesondere nicht hinsichtlich zukünftiger Gewinne oder Verluste. Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen stellen keinen verlässlichen Indikator für die künftige Performance dar. Die künftige Wertentwicklung hängt von vielen Faktoren wie der Entwicklung der Kapitalmärkte, den Zinssätzen und der Inflationsrate ab und kann daher nicht vorhergesagt werden.

Die KFM Deutsche Mittelstand AG empfiehlt, sich vor Abschluss eines in dieser Ausarbeitung dargestellten Geschäfts kunden- und produktgerecht beraten zu lassen. Wichtiger Hinweis: Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken, insbesondere dem Risiko eines Totalverlusts des eingesetzten Kapitals, verbunden. Sie sollten sich deshalb vor jeder Anlageentscheidung eingehend persönlich unter Berücksichtigung Ihrer persönlichen Vermögens- und Anlagesituation beraten lassen und Ihre Anlageentscheidung nicht allein auf diese Veröffentlichung stützen. Die Inhalte dieser Pressemitteilung stellen keine Handlungsempfehlung dar, sondern dienen der werblichen Darstellung. Sie ersetzen weder die individuelle Anlageberatung durch eine Bank noch die Beurteilung der individuellen Verhältnisse durch einen Steuerberater.

Der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS, den die KFM Deutsche Mittelstand AG berät, hält das in dem im Artikel genannte Wertpapier zum Zeitpunkt des Publikmachens des Artikels in seinem Portfolio. Der Europäische Mittelstandsanleihen FONDS, den die KFM Deutsche Mittelstand AG berät, hält das in dem im Artikel genannte Wertpapier zum Zeitpunkt des Publikmachens des Artikels nicht in seinem Portfolio.

Es ist Mitarbeitern der KFM Deutsche Mittelstand AG untersagt, Wertpapiere zu halten, die auch im Portfolio eines der von der KFM Deutsche Mittelstand AG initiierten Fonds enthalten sind. Die KFM Deutsche Mittelstand AG ist weder in Wertpapieren, die im Portfolio eines der von der KFM Deutsche Mittelstand AG initiierten Fonds enthalten sind, noch in den von ihr initiierten Fonds selbst investiert. Die KFM Deutsche Mittelstand AG, der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS und der Europäische Mittelstandsanleihen FONDS profitieren von steigenden Anleihekursen. Aufgrund der Bekanntheit und Verbreitung des KFM-Barometers hat die darin zum Ausdruck gebrachte Bewertung möglicherweise einen Einfluss auf den Kurs der analysierten Anleihe. Mit dem KFM-Scoring wird analysiert, ob die Qualität des Finanzinstruments und die Bonität des Emittenten ein Investment im Rahmen des Portfolio-Managements für die initiierten Fonds zulassen. Schließt diese Prüfung für die Fonds positiv ab und veröffentlicht die KFM Deutsche Mittelstand AG ein KFM-Barometer, hat der Emittent durch Abschluss eines Vertrags mit der KFM Deutsche Mittelstand AG die Möglichkeit, ein KFM-Barometer-Siegel entgeltlich zu erwerben und werblich zu nutzen.

Weitere Ausführungen zu den oben beschriebenen Fonds finden Sie in dem aktuellen Verkaufsprospekten mit Verwaltungsreglement, den aktuellen Jahres- und Halbjahresberichten sowie den wesentlichen Anlegerinformationen (wAI) (Verkaufsunterlagen).

Der Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen des Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS erfolgt ausschließlich auf der Grundlage der aktuellen Verkaufsunterlagen, die kostenlos und in deutscher Sprache auf der Internetseite der Verwaltungsgesellschaft IPConcept (Luxemburg) S.A. ( http://www.ipconcept.com; Rubrik: Fondsübersicht) sowie unter http://www.deutscher-mittelstandsanleihen-fonds.de und am Sitz der Verwaltungsgesellschaft 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Luxembourg, der Verwahrstelle sowie bei der Zahlstelle und Kontakt- und Informationsstellen auch kostenlos in Papierfassung erhältlich sind. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte in deutscher Sprache erhalten Anleger oder potenzielle Anleger unter http://www.ipconcept.com/ipc/de/anlegerinformation.html. Die Verwaltungsgesellschaft kann beschließen, die Vorkehrungen, die sie für den Vertrieb der Anteile ihrer Organismen für gemeinsame Anlagen getroffen hat, gemäß Artikel 93a der Richtlinie 2009/65/EG und Artikel 32a der Richtlinie 2011/61/EU aufzuheben. Die Betrachtung einer etwaigen steuerlichen Behandlung ist abhängig von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Kunden und kann künftigen Änderungen unterworfen sein.

Ausführliche produktspezifische Informationen zum Europäischen Mittelstandsanleihen FONDS entnehmen Sie bitte dem aktuellen vollständigen Verkaufsprospekt, den wesentlichen Anlegerinformationen sowie dem Jahres- und ggf. Halbjahresbericht. Diese Dokumente bilden die allein verbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentanteilen. Sie sind kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft (Monega KAG, Stolkgasse 25-45, 50667 Köln, www.monega.de) sowie bei den Zahl- und Informationsstellen (DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Platz der Republik, 60325 Frankfurt am Main) und über die Homepage des Europäischen Mittelstandsanleihen FONDS http://www.ema-fonds.de erhältlich.

Die Zuverlässigkeit der zur Analyse herangezogenen Informationsquellen wurde nicht überprüft, so dass letztlich Zweifel an der Zuverlässigkeit aller erwähnten Informationsquellen nicht ausgeräumt werden konnten. Für Schäden, die im Zusammenhang mit der Verwendung und/oder der Verbreitung dieser Ausarbeitung entstehen oder entstanden sind, übernehmen die Verwaltungsgesellschaften und die KFM Deutsche Mittelstand AG keine Haftung. Diese Pressemitteilung wurde mit Sorgfalt entworfen und hergestellt, dennoch übernimmt die Gesellschaft keine Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit. Die KFM Deutsche Mittelstand AG ist nicht verpflichtet, dieses Dokument abzuändern, zu ergänzen oder auf den neuesten Stand zu bringen oder die Empfänger in anderer Weise darüber zu informieren, wenn sich die in diesem Dokument enthaltenen Informationen, Aussagen, Einschätzungen, Empfehlungen und Prognosen verändern oder später als falsch, unvollständig oder irreführend erwiesen haben sollten.

Die Anlageberatung und Anlagevermittlung (§ 2 Abs. 2 Nr. 3 und 4 WpIG) bieten wir Ihnen ausschließlich als vertraglich gebundener Vermittler gemäß § 3 Abs. 2 WpIG für Rechnung und unter der Haftung der NFS Netfonds Financial Service GmbH, Heidenkampsweg 73, 20097 Hamburg (NFS) an. Die NFS ist ein Wertpapierinstitut gem. § 2 Abs. 1 WpIG und verfügt über die erforderlichen Erlaubnisse der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-aufsicht (BaFin). Bei der Erbringung von Wertpapierdienstleistungen gelten die Informationen über die Berücksichtigung von nachteiligen Nachhaltigkeitsauswirkungen und von Nachhaltigkeitsrisiken der NFS Netfonds Financial Service GmbH. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage im Impressum und unter www.nfs-netfonds.de.

*Die Informationen und Meinungen durch "imug | rating" geben nicht die Meinung der KFM Deutsche Mittelstand AG wieder, so dass diese entsprechend keine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der Informationen übernimmt.

[ 1 ] ( https://www.kfmag.de/kfm-barometer/details/ die-425-katjes-international-gmbh-co-kg-anleihe-19-24-wird-weiterhin-als-durch-schnittlich-attraktiv-positiver-ausblick-35-von-5-moeglichen-sternen-eingeschaetzt / # _ftnref1) Quellen: veröffentlichte Annual Reports, Website des Emittenten und der Tochterunternehmen, Pressemitteilungen

[ 2 ] ( https://www.kfmag.de/kfm-barometer/details/ die-425-katjes-international-gmbh-co-kg-anleihe-19-24-wird-weiterhin-als-durch-schnittlich-attraktiv-positiver-ausblick-35-von-5-moeglichen-sternen-eingeschaetzt / # _ftnref2) Geschäftsberichte2018 bis 2020, Konzern-Zwischenbericht zum 30.06.2021, Website des Unternehmens

[ 3 ] ( https://www.kfmag.de/kfm-barometer/details/ die-425-katjes-international-gmbh-co-kg-anleihe-19-24-wird-weiterhin-als-durch-schnittlich-attraktiv-positiver-ausblick-35-von-5-moeglichen-sternen-eingeschaetzt / # _ftnref3) Die von imug | rating erstellte qualitative Nachhaltigkeitseinschätzung ergänzt das KFM-Scoring um materielle ESG-Aspekte (Environment, Social, Governance), die Auswirkungen auf die finanzielle Performance des Emittenten haben können.*

[ 4 ] ( https://www.kfmag.de/kfm-barometer/details/ die-425-katjes-international-gmbh-co-kg-anleihe-19-24-wird-weiterhin-als-durch-schnittlich-attraktiv-positiver-ausblick-35-von-5-moeglichen-sternen-eingeschaetzt / # _ftnref4) Quelle: veröffentlichter Wertpapierprospekt vom 03.04.2019

